Mondiali ed Europei, qualificarsi sarà un'impresa: la stretta-Uefa

Per anni le qualificazioni di Europei e Mondiali sono rimaste più o meno sempre uguali: gironi, calendario classico, andata e ritorno. Adesso però la Uefa ha deciso di cambiare davvero. E il modello scelto è quello della nuova Champions League. La riforma è stata approvata a Istanbul durante il Comitato Esecutivo e partirà dopo Euro 2028. L’idea nasce da un’esigenza precisa: rendere le partite delle nazionali più equilibrate e meno prevedibili. Negli ultimi anni, infatti, molte qualificazioni si chiudevano di fatto dopo poche giornate, con gruppi troppo sbilanciati e gare che contavano poco o nulla.
Il nuovo sistema dividerà le nazionali europee in due grandi blocchi sulla base del ranking Uefa. Le migliori 36 finiranno nella Lega 1 e verranno inserite in tre gruppi da 12 squadre. Ma non ci saranno più i classici gironi chiusi. Ogni nazionale giocherà sei partite contro sei avversarie diverse: tre in casa e tre in trasferta. In pratica lo stesso meccanismo già visto in Champions.
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Le squadre con ranking più basso formeranno invece la Lega 2, costruita con lo stesso principio ma con numeri inferiori. Alla fine verranno stabilite le qualificate dirette e quelle costrette a passare dagli spareggi. Cambierà anche la Nations League. Dal 2028-2029 spariranno le quattro leghe attuali: il torneo verrà riorganizzato in tre divisioni da 18 squadre ciascuna, con promozioni, retrocessioni e fase finale confermate.
Aleksander Ceferin ha spiegato che la Uefa vuole aumentare il livello competitivo senza aggiungere altre date a un calendario già pienissimo. Tradotto: meno partite inutili e più sfide vere. Per l’Italia, che negli ultimi anni si è complicata la vita soprattutto ai playoff, potrebbe essere una svolta interessante. Il livello medio sarà più alto, perché le big si affronteranno molto più spesso, ma almeno dovrebbe diminuire il rischio di gironi sbilanciati o incroci assurdi decisi dal sorteggio.