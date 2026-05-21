Mondiali ed Europei, qualificarsi sarà un'impresa: la stretta-Uefa

Per anni le qualificazioni di Europei e Mondiali sono rimaste più o meno sempre uguali: gironi, calendario classico, andata e ritorno. Adesso però la Uefa ha deciso di cambiare davvero. E il modello scelto è quello della nuova Champions League. La riforma è stata approvata a Istanbul durante il Comitato Esecutivo e partirà dopo Euro 2028. L’idea nasce da un’esigenza precisa: rendere le partite delle nazionali più equilibrate e meno prevedibili. Negli ultimi anni, infatti, molte qualificazioni si chiudevano di fatto dopo poche giornate, con gruppi troppo sbilanciati e gare che contavano poco o nulla.

Il nuovo sistema dividerà le nazionali europee in due grandi blocchi sulla base del ranking Uefa. Le migliori 36 finiranno nella Lega 1 e verranno inserite in tre gruppi da 12 squadre. Ma non ci saranno più i classici gironi chiusi. Ogni nazionale giocherà sei partite contro sei avversarie diverse: tre in casa e tre in trasferta. In pratica lo stesso meccanismo già visto in Champions.