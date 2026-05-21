Milan, la più radicale delle rivoluzioni: tutto in mano ad Allegri

Prima il Cagliari, poi il futuro. In casa Milan il pensiero fisso resta la corsa Champions, perché domenica sera a San Siro c’è una partita che vale una stagione intera. Entrare nelle prime quattro significherebbe riportare il club nell’Europa che conta, ma soprattutto garantire una montagna di ricavi tra premi Uefa, sponsor e incassi. Una cifra che sfiora i cento milioni e che cambierebbe anche le strategie dei prossimi mesi.

Ed è proprio qui che entra in gioco Massimiliano Allegri. A Milanello, infatti, l’idea è chiara: andare avanti insieme, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Anzi, rafforzare ancora di più il legame con il tecnico livornese. Il club considera Allegri centrale nel progetto costruito da Gerry Cardinale e la volontà sarebbe quella di allungare l’accordo fino al 2028, con un ritocco dell’ingaggio dagli attuali cinque milioni a sei più bonus. In realtà, un primo rinnovo scatterebbe automaticamente già con la qualificazione in Champions, visto che il contratto firmato un anno fa prevedeva il prolungamento in caso di ingresso nelle prime quattro. Per questo, più che una trattativa vera e propria, sarà un confronto sul futuro e sulle ambizioni del club.