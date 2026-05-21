Jannik Sinner, Mats Wilander: "Ecco come logorarlo"

Adesso quel “bersaglio sulla schiena” di cui parlava Carlos Alcaraz qualche mese fa se lo porta addosso Jannik Sinner. Da quando è diventato numero uno del mondo, il tennista altoatesino è l’uomo da battere. E non solo per gli avversari che affronta in campo: anche gli ex campioni stanno provando a capire quale possa essere il punto debole di una macchina che, al momento, sembra quasi impossibile da fermare.

Tra questi c’è Mats Wilander, sette volte campione Slam ed ex numero uno Atp, che alla vigilia del Roland Garros ha lanciato una teoria piuttosto curiosa su come si possa mettere in difficoltà Sinner. Secondo lo svedese, infatti, l’unica strada possibile non sarebbe tecnica, ma fisica. “Credo che l’unica cosa che possa impedire a Sinner di vincere a Parigi siano gli altri 127 giocatori”, ha detto a Eurosport. L’idea di Wilander è quasi una sorta di “alleanza” tra tutti gli avversari del tabellone: “Dovrebbero entrare in campo pensando: magari perderò, ma devo portarlo al limite fisicamente”.