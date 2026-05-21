Jannik Sinner, Mats Wilander: "Ecco come logorarlo"

Adesso quel “bersaglio sulla schiena” di cui parlava Carlos Alcaraz qualche mese fa se lo porta addosso Jannik Sinner. Da quando è diventato numero uno del mondo, il tennista altoatesino è l’uomo da battere. E non solo per gli avversari che affronta in campo: anche gli ex campioni stanno provando a capire quale possa essere il punto debole di una macchina che, al momento, sembra quasi impossibile da fermare.
Tra questi c’è Mats Wilander, sette volte campione Slam ed ex numero uno Atp, che alla vigilia del Roland Garros ha lanciato una teoria piuttosto curiosa su come si possa mettere in difficoltà Sinner. Secondo lo svedese, infatti, l’unica strada possibile non sarebbe tecnica, ma fisica. “Credo che l’unica cosa che possa impedire a Sinner di vincere a Parigi siano gli altri 127 giocatori”, ha detto a Eurosport. L’idea di Wilander è quasi una sorta di “alleanza” tra tutti gli avversari del tabellone: “Dovrebbero entrare in campo pensando: magari perderò, ma devo portarlo al limite fisicamente”.
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Per l’ex campione svedese, infatti, sul piano del tennis puro oggi Sinner sembra ingiocabile. L’unico modo per incrinare le sue certezze sarebbe costringerlo a una lunga serie di partite pesanti, logoranti, magari sotto il caldo parigino e al meglio dei cinque set. “Se affronta tre o quattro match davvero duri consecutivi, allora qualcosa potrebbe cambiare — spiega, ricordando anche qualche momento di difficoltà fisica mostrato dall’azzurro negli ultimi mes —. Abbiamo visto qualche problema in Australia e anche a Roma contro Medvedev”.
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Secondo Wilander, il tema vero sarebbe la resistenza nel lungo periodo: “Potrebbero arrivare crampi o cali di energia, e a quel punto il recupero diventerebbe più complicato”. Lo svedese però riconosce anche un altro aspetto: la capacità di Sinner di uscire vivo dai momenti difficili. “È stato fortunato? Certo. Ma la fortuna bisogna anche meritarsela”. E in questo momento nessuno come lui sembra meritare più di lui il ruolo di favorito assoluto…