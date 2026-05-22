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Piazzapulita, "remigrazione e cittadinanza": Mannheimer, il sondaggio spazza via Formigli

di Roberto Tortoravenerdì 22 maggio 2026
Piazzapulita, "remigrazione e cittadinanza": Mannheimer, il sondaggio spazza via Formigli

2' di lettura

A Piazzapulita, contenitore d’approfondimento del giovedì sera di La7 condotto da Corrado Formigli, c’è il consueto punto sul sentimento dei cittadini rispetto al gradimento delle forze politiche, di governo e d’opposizione. Formigli, così, concede la parola a Renato Mannheimer, responsabile di Eumetra, per capire le intenzioni di voto dei partiti e delle coalizioni.

Sul tema dell’immigrazione la domanda è: qual è la linea più gradita all’interno del centrodestra? È giusto togliere la cittadinanza ad un immigrato che delinque? Incentivare la remigrazione volontaria

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Mannheimer spiega: "La più gradita è Giorgia Meloni con il 41% sul tema dell'immigrazione, poi viene Salvini e poi Vannacci. Quest'ultimo non è tanto sostenuto dagli elettori leghisti a cui non piace, ma è sostenuto da alcuni sostenitori di Fratelli d'Italia, c'è un 20% di elettori di FdI che preferisce la linea di Vannacci a quella di Meloni".

Il sondaggio di Mannheimer su remigrazione e cittadinanza: guarda qui il video di Piazzapulita su La7

Formigli aggiunge: "Perché lo considerano ancora più intransigente e perché attrae il feticcio della remigrazione". Il responsabile di Eumetra, poi, passa agli altri quesiti: "Giusto togliere la cittadinanza? Il 59% degli italiani ritiene che sia giusto, anche nel M5s il 56% è d'accordo. Si vede che l'onda emotiva di Modena ha portato a questa considerazione. Nel Pd la maggioranza dice che è sbagliato, ma c'è un 25% che invece la sostiene. Tra gli astenuti, chi non vota, c'è addirittura il 74% dice che è giusta, una corrente di opinione che non possiamo trascurare.

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Sulla remigrazione, invece, più di metà, cioè il 53% è d'accordo, tra i 5S c'è addirittura il 54% che sostiene questa iniziativa. Il 40% approva il decreto flussi, approvazione anche nel Pd – spiega Mannheimer - disapprovazione totale nella Lega e, in maniera minore, in Forza Italia. Sulle politiche di integrazione per gli immigrati ci son dati preoccupanti: c'è scetticismo anche su questo”.

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