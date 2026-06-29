Gay Pride, insulti osceni a Salvini? "Colpa del caldo e dello Spritz". Per evitare una querela...

C'è qualcosa che non quadra nella vicenda che ha visto come protagonista Lorenzo Pezzotto. Prima ha insultato il vicepremier Matteo Salvini direttamente da un carro del Gay Pride, che si è svolto lo scorso weekend a Milano. Da quel carro ha sostenuto che Salvini "faceva i pom*** alle trans nei bagni chimici". Una porcheria che è superfluo commentare. Dunque il leader della Lega ha stigmatizzato il video di Pezzotto sui social, promettendogli che si sarebbero visti in tribunale. E infine ecco le scuse di Pezzotto stesso. Scuse surreali. Faceva caldo, aveva bevuto uno spritz di troppo. Così ha motivato il suo gesto. Insomma, solo la foga del momento? Non proprio.

Poche ore dopo la fine del Pride a Milano, Pezzotto sarebbe tornato a casa sua. E avrebbe postato su Instagram alcune storie per attaccare ancora Matteo Salvini: "Siccome Salvini mi ha detto che già ha scritto sotto il post e naturalmente io sono un normale cittadino che non si può difendere con la forza di un parlamentare, ministro, vicepresidente del Consiglio, quindi qualsiasi cosa faccia va bene così. Naturalmente ai tempi non c'erano i socia. Eravamo insieme a quell'evento, si può dimostrare quello, anche se sono passati 31 anni, credo, più o meno, e qualsiasi cosa sia mi metterò in politica, visto che se vieni votato in Parlamento puoi dire qualsiasi sciocchezza e sei libero di dirla e quindi mi farò votare anch'io. E qualche voto lo prenderò e quindi sarò libero di dire qualsiasi cosa contro di tutti".