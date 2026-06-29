Libero logo
Mario Roccella
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio
Iran

Gay Pride, insulti osceni a Salvini? "Colpa del caldo e dello Spritz". Per evitare una querela...

di
Libero logo
lunedì 29 giugno 2026
Gay Pride, insulti osceni a Salvini? "Colpa del caldo e dello Spritz". Per evitare una querela...

2' di lettura

C'è qualcosa che non quadra nella vicenda che ha visto come protagonista Lorenzo Pezzotto. Prima ha insultato il vicepremier Matteo Salvini direttamente da un carro del Gay Pride, che si è svolto lo scorso weekend a Milano. Da quel carro ha sostenuto che Salvini "faceva i pom*** alle trans nei bagni chimici". Una porcheria che è superfluo commentare. Dunque il leader della Lega ha stigmatizzato il video di Pezzotto sui social, promettendogli che si sarebbero visti in tribunale. E infine ecco le scuse di Pezzotto stesso. Scuse surreali. Faceva caldo, aveva bevuto uno spritz di troppo. Così ha motivato il suo gesto. Insomma, solo la foga del momento? Non proprio.

Poche ore dopo la fine del Pride a Milano, Pezzotto sarebbe tornato a casa sua. E avrebbe postato su Instagram alcune storie per attaccare ancora Matteo Salvini: "Siccome Salvini mi ha detto che già ha scritto sotto il post e naturalmente io sono un normale cittadino che non si può difendere con la forza di un parlamentare, ministro, vicepresidente del Consiglio, quindi qualsiasi cosa faccia va bene così. Naturalmente ai tempi non c'erano i socia. Eravamo insieme a quell'evento, si può dimostrare quello, anche se sono passati 31 anni, credo, più o meno, e qualsiasi cosa sia mi metterò in politica, visto che se vieni votato in Parlamento puoi dire qualsiasi sciocchezza e sei libero di dirla e quindi mi farò votare anch'io. E qualche voto lo prenderò e quindi sarò libero di dire qualsiasi cosa contro di tutti".

Gay Pride, prima lo insulta e poi si scusa: "Colpa del caldo". Ma Salvini tira dritto

Facile così. Prima insulta il vicepremier Matteo Salvini, facendo credere ai partecipanti del corteo del Gay Prid...

E ancora: "Quindi concludo dicendo che visto che tutti hanno libertà di parola, dicendo anche che gli omicidi sono tutti uguali, non esiste il femminicidio, il ponte sullo Stretto è in costruzione, ognuno dice qualsiasi cosa e va bene, però quando lo diciamo noi cittadini, allora c'è la querela, allora c'è...  No, io sono libero di dire tutto quello che voglio e mi metto in politica anch'io.  Quindi mi farò votare così poi posso dire di tutto, perché ormai tana libera tutti, è questa l'unica possibilità. Più si è scem***, più si dicono cose stupide, più se sei politico nessuno ti dice niente".

tag
gay pride
matteo salvini
milano

Clima impazzito Meteo, grandinate e fenomeni estremi: dove l'allerta è massima

Eccellenze Dove l’alta cucina incontra la meraviglia del Duomo di Milano

Al Gay Pride Gay Pride, prima lo insulta e poi si scusa: "Colpa del caldo". Ma Salvini tira dritto

ti potrebbero interessare

Gay Pride, prima lo insulta e poi si scusa: "Colpa del caldo". Ma Salvini tira dritto

Gay Pride, prima lo insulta e poi si scusa: "Colpa del caldo". Ma Salvini tira dritto

Redazione
La sinistra sale sugli altari mentre la Chiesa si inchina

La sinistra sale sugli altari mentre la Chiesa si inchina

Antonio Socci
Vittorio Brumotti, una clamorosa confessione: "Per chi voto"

Vittorio Brumotti, una clamorosa confessione: "Per chi voto"

Ylenia Carrisi, Romina Power: "È viva, ne sono convinta"

Ylenia Carrisi, Romina Power: "È viva, ne sono convinta"