Sigfrido Ranucci kaputt: sondaggio, il sentiment negativo raggiunge l'89 per cento

I profili di Report presi d’assalto da chi chiede chiarezza sui rapporti del giornalista con l’amico faccendiere Non sono giorni facili quelli di Sigfrido Ranucci. Un tempo portato sul palmo di mano dalla sinistra intera, ora il conduttore di Report pare più solo che mai. Scaricato da giornali e tv d’area, nel campo largo gli è rimasta solo una flebile copertura di Giuseppe Conte. E adesso, anche le repliche della sua creatura sono state messe al bando dalla Rai. Il rapporto con il suo presunto attentatore, Valter Lavitola, ha minato come mai prima la sua figura. Da intoccabile qual era, è finito alla sbarra (del giudizio popolare). Tanto che online l’opinione su di lui non è mai stata così negativa.

Analizzando le citazioni sul web degli ultimi 30 giorni, i commenti negativi superano di gran lunga quelli positivi. Se a inizio mese simpatizzanti e non spesso finivano per equivalersi, il picco negativo è stato raggiunto proprio nell’ultima settimana. La miccia che ha infuocato il dibattito sono state le accuse rivolte a Lavitola, che però Ranucci si è subito prodigato a difendere. Tanto da definirlo addirittura un «caro amico». Le ombre che hanno iniziato a farsi sempre più inquietanti sull’origine dell’attentato al giornalista e la sua amicizia con Lavitola hanno fatto crollare la popolarità del conduttore: ieri il sentiment negativo ha raggiunto l’89%.