Sigfrido Ranucci kaputt: sondaggio, il sentiment negativo raggiunge l'89 per cento

I profili di Report presi d’assalto da chi chiede chiarezza sui rapporti del giornalista con l’amico faccendiere Non sono giorni facili quelli di Sigfrido Ranucci. Un tempo portato sul palmo di mano dalla sinistra intera, ora il conduttore di Report pare più solo che mai. Scaricato da giornali e tv d’area, nel campo largo gli è rimasta solo una flebile copertura di Giuseppe Conte. E adesso, anche le repliche della sua creatura sono state messe al bando dalla Rai. Il rapporto con il suo presunto attentatore, Valter Lavitola, ha minato come mai prima la sua figura. Da intoccabile qual era, è finito alla sbarra (del giudizio popolare). Tanto che online l’opinione su di lui non è mai stata così negativa.
Analizzando le citazioni sul web degli ultimi 30 giorni, i commenti negativi superano di gran lunga quelli positivi. Se a inizio mese simpatizzanti e non spesso finivano per equivalersi, il picco negativo è stato raggiunto proprio nell’ultima settimana. La miccia che ha infuocato il dibattito sono state le accuse rivolte a Lavitola, che però Ranucci si è subito prodigato a difendere. Tanto da definirlo addirittura un «caro amico». Le ombre che hanno iniziato a farsi sempre più inquietanti sull’origine dell’attentato al giornalista e la sua amicizia con Lavitola hanno fatto crollare la popolarità del conduttore: ieri il sentiment negativo ha raggiunto l’89%.
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Un dato facilmente riscontrabile scorrendo i social. Un esempio concreto è il post pubblicato ieri sui profili di Report, con cui la trasmissione ha annunciato di essere già al lavoro per realizzare le puntate della nuova stagione. «Report non va in vacanza. La squadra sta già lavorando alle nuove inchieste. E se avete qualcosa da segnalarci, scriveteci a report@rai.it, vaglieremo ogni storia con la massima attenzione», si legge a corredo di un video di Ranucci. L’area riservata ai commenti è stata letteralmente presa d’assalto dagli utenti. Tra chi sottolinea come il programma realizzi solo inchieste a senso unico e chi chiede chiarezza sulle spese pazze per le mascherine acquistate da Conte durante la pandemia, c’è però un tema che tiene banco più di ogni altro: il suggerimento più comune, neanche a dirlo, è quello di concentrarsi sui rapporti tra il conduttore e il faccendiere. Cosa c’entra l’immacolato, il giusto, Ranucci con un personaggio tutt’altro che specchiato come Lavitola? Una domanda che si rincorre su giornali, tv e social. Tanto che anche Fratelli d’Italia ha voluto seguire l’invito di Report a scrivere una mail per lanciare la proposta.
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«A report@rai.it segnaliamo la curiosa amicizia tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, pluricondannato e oggi accusato di essere il mandante dell’attentato con esplosivo contro la casa del conduttore. Siamo certi che vorrete approfondire la vicenda con il consueto rigore giornalistico», è il commento ironico alla card rilanciata dal partito di Giorgia Meloni sui suoi profili social. Chissà se la richiesta troverà seguito... Chissà.