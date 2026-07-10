Report, Bellavia contro Ranucci: "Sono allibito. Ma so come funziona quel programma..."

"Sorpreso? Allibito!". Giangaetano Bellavia è consulente di Report e con Sigfrido Ranucci intrattiene rapporti professionali da molti mesi. I due si conoscono ma il commercialista si dice sconvolto dal legame tra il giornalista e Valter Lavitola. "Lei, giornalista di inchiesta, diventerebbe con facilità amica di un notissimo faccendiere?", domanda a sua volta, riferendosi al faccendiere che secondo la Procura di Roma sarebbe il mandante dell'attentato dello scorso ottobre ai danni dello stesso Ranucci. "Uno gli amici li sceglie come vuole. Però noi poi abbiamo il diritto di sorprenderci", ironizza ancora per poi puntualizzare che Ranucci non è più un giornalista investigativo: "Dirige un programma televisivo molto complesso, ha una redazione di almeno 25 persone, credo, e sono loro che fanno la ricerca, le indagini".

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Quindi entra nel dettaglio della macchina-Report: "Il meccanismo è questo: c'è una mail, la gente comune scrive lì e segnala dei casi. Ne arrivano migliaia, poi la redazione seleziona e ne tira fuori magari 100 che sembrano le più interessanti. A quel punto è Ranucci che sceglie tra queste e decide su quali bisogna lavorare". Il filtro del conduttore è chiaro: "Sceglie le inchieste a sfondo politico", e l'impostazione secondo Bellavia è "molto unilaterale". Cioè, contro la destra. "Lei ha mai visto un'inchiesta sulla magistratura? Si chieda perché. Di temi per inchieste sulla magistratura ce n'è quanti ne vuole. Ci sono cose spaventose da raccontare. Invece, su Report, silenzio".

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Ranucci? "Lo conosco da vent'anni, perché è da allora che ho rapporti di collaborazione con Report. Ma i rapporti stretti li avevo con la Gabanelli e poi coi vecchi autori. Di loro non dico che sia amico ma sono un 'forte' conoscente. Ranucci lo conoscevo come autore prima che prendesse il comando". Niente amicizia, dunque, a differenza che con Lavitola: solo "una conoscenza".

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