Enrico Mentana, addio La7: la clamorosa ipotesi sul futuro di Mitraglietta

Segnatevi la data: 31 dicembre 2026. Quel giorno sarà l’ultimo giorno di Enrico Mentana sotto contratto con La7. A rivelarlo è stato l’editore Urbano Cairo nel corso della presentazione dei palinsesti di La7. Quindi, qui, la pallosa serie tv in chiaro su Mussolini - M il figlio del secolo - non è l’unica notizia. Il rinnovo, del resto siamo in pieno calciomercato, tardava ad arrivare e così il presidente del Torino ha tratto il dado. E quindi? A Cairo dalle colonne del Messaggero è stato chiesto cosa sarà del 2027. «È una domanda che va fatta più a lui che a me», parte il batti e ribatti. «Io Mentana lo apprezzo molto e lo sa. Sa aggiunge - anche che sono stato il suo editore più longevo». Periodi sospesi che lasciano spazi aperti per la fantasia. E per costruire castelli (di sabbia, siamo comunque in estate) in aria.

Urbano Cairo ha un sogno, lo sappiamo, fare il David Letterman Show in salsa tricolore. Studio, orchestra, musici, cartelle con sopra stampate le domande, battimano, risate a comando e le luci della ribalta. Il sogno americano dell’editore originario di Masio, provincia di Alessandria. «Mentana sarebbe sicuramente adatto perché lui è molto veloce, ha la battuta pronta». La mitraglietta del giornalismo italiano ha pur sempre il suo appeal. Lui, sibillino, il 31 maggio al Festival di Dogliani lo aveva mezzo annunciato: «La7 è la nuova Rai3, è la tele anti-Meloni. Un elettore del centrodestra non può guardare i programmi della rete sentendosi a casa». Segnali.