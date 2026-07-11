Lavitola attacca Ranucci: "Str***, non dubitare di me o ti sputo in faccia"

«Io e Ranucci saremmo stati due deficienti a farci da soli l’attentato. E io altrettanto a farglielo come atto d’amicizia a ottobre per poi fare un sondaggio a giugno su di lui come candidato del campo largo». È questa la versione di Valter Lavitola, sospettato di essere il mandante dell’attentato nei confronti del conduttore di Report. Il nome del faccendiere campano - una vita nei meandri più oscuri del giornalismo e della politica, oggi riscopertosi ristoratore - occupa da giorni le prime pagine dei giornali e i titoli dei tg. Specie perché, dopo l’accusa formalizzata dalla procura di Roma, in suo soccorso si è mosso lo stesso Sigfrido Ranucci. In questo modo il mondo è venuto a conoscenza del loro stretto rapporto di amicizia. Nulla di male, se non che il passato di Lavitola è costellato di processi, condanne e controversie.

MOLLATO

E così, con la terra che man mano è cominciata a mancare sotto i piedi dell’intoccabile Ranucci, il conduttore ieri ha dato il benservito all’amico. «Non penso di averlo subìto ma di averlo governato. Sappiamo che vi è un confine sottile talvolta tra noi e le fonti. Mi chiedeva suggerimenti qualche volta», ha raccontato il giornalista al Corriere della Sera. E ancora, a proposito dei fattori su cui si è fondato il loro rapporto, Ranucci ha citato «interessi giornalistici comuni», la possibilità di realizzare un’intervista a Marcello Dell’Utri e, dal punto di vista umano, «una certa tenerezza verso questo padre di un figlio con autismo. Lo misi in contatto con mia figlia psicologa per un possibile aiuto».

È stato proprio il riferimento alla vita privata a mandare su tutte le furie Lavitola: «Si poteva pure evitare di parlare della questione di mio figlio, che è il motivo della mia enorme gratitudine nei suoi confronti», ha commentato carico di delusione. Lavitola dovrà ora dare molte spiegazioni alla procura, a partire dal perché stesse partendo per l’Africa la sera in cui è scatta la perquisizione a suo carico. Africa dove, tra l’altro, si trova ora Gomes Celsio Tavares, il factotum di Lavitola sospettato di essere l’intermediario con la banda che il 16 ottobre avrebbe piazzato la bomba sotto l’auto di Ranucci. La sua abitazione di Nolano è stata perquisita ieri dai carabinieri che, contestualmente, hanno anche ascoltato la moglie come persona informata dei fatti. Proprio riguardo a Tavares, il faccendiere ha spiegato che «è ancora in Camerun. Non so se sperare che torni o non torni, ma mi ha scritto che tornerà», ha detto al Tg1. In ogni caso, ha aggiunto, «porterò alla procura gli elementi che spiegano tutto».