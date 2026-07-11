Roberta Bruzzone, "scelta doverosa": l'addio a Quarto Grado

Dopo Ore 14, Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado. Ad annunciarlo la stessa criminologa attraverso i suoi canali social. Una decisione definita "naturale e doverosa", legata al nuovo programma Rai che la vede impegnata come conduttrice. "Nutro la massima stima nei confronti di Quarto Grado, di Gianluigi Nuzzi, Siria Magri, Alessandra Viero e di tutta la squadra - ha premesso nel suo messaggio -. Oggi, però, il mio percorso ha preso una direzione diversa. I nuovi progetti che mi vedono protagonista in Rai, con un ruolo sempre più centrale e con programmi che mi vedono direttamente in conduzione, mi hanno portata a fare una scelta che ritengo naturale, doverosa e ormai non più procrastinabile". Insomma, un addio legato solo ed esclusivamente al nuovo impegno.
Roberta Bruzzone: "Chiara Poggi uccisa con rabbia feroce, chi era l'assassino"Durante l’ultima puntata di "Quarto Grado", la criminologa Roberta Bruzzone ha analizzato in dettaglio l...
Già nei palinsesti della nuova stagione della Rai, Bruzzone veniva indicata alla conduzione di Dentro la truffa, programma investigativo volto a smascherare i meccanismi e le tecniche di manipolazione psicologica utilizzate dai truffatori. Se Bruzzone lascia Mediaset, Milo Infante ci approda.
Roberta Bruzzone, la bomba su Garlasco: "Stasi o Sempio? Ecco come andrà a finire"Sul caso Garlasco cala ancora una volta il peso dell’analisi di Roberta Bruzzone. La criminologa, intervistata dal...
Per l'ex volto Rai ci sarà un appuntamento quotidiano in onda ogni mattina. Il titolo provvisorio è "Ore 11". Il secondo progetto sarà invece una trasmissione di prima serata, prevista il martedì, nella fascia oggi occupata da Bianca Berlinguer, che dalla prossima stagione traslocherà al mercoledì. Per questo nuovo format il titolo è ancora in fase di definizione.