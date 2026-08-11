Salvini attaccato al concerto per De Andrè? Dori Ghezzi eroica: come zittisce la contestatrice

Fa discutere la presenza di Matteo Salvini al concerto di Diodato dedicato a Fabrizio De André, organizzato all’Agnata, la tenuta sarda di Dori Ghezzi e del cantautore. Durante lo spettacolo, una spettatrice ha contestato la presenza del ministro: "Non posso rimanere ad assistere a questo concerto vista la presenza di quell’individuo", ha detto prima di lasciare il pubblico.

Dori Ghezzi, moglie di De André e padrona di casa, è intervenuta per cercare di riportare il confronto sul dialogo. Ha dichiarato: "Non sono d’accordo con voi. Io la penso diversamente, sono sempre di sinistra. Ma è giusto creare un dialogo". E, parlando con il Corriere, ha aggiunto: "Fabrizio non avrebbe mai mandato via nessuno. Alice? Cosa ne sa lei del nonno".

Il riferimento è ad Alice De André, nipote di Faber, che sui social aveva sostenuto che suo nonno avrebbe probabilmente fermato il concerto per chiedere a Salvini cosa ci facesse lì. La vicenda ha provocato anche la reazione dello stesso Salvini, secondo cui nessuno dovrebbe decidere chi può ascoltare De André o quali artisti gli altri possano seguire.

Sul palco, Dori Ghezzi ha ribadito la propria posizione davanti al pubblico e al ministro: "Non sono d’accordo con voi. Io la penso diversamente, sono sempre di sinistra — dice la vedova di Faber, mentre il ministro applaude —. Ma è giusto creare un dialogo, almeno tentare. Altrimenti non saremmo più un Paese democratico dove possiamo votare. È sbagliato tutto questo. Parliamone se vuoi".