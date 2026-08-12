Sigfrido Ranucci, il sospetto di Donzelli: "Ecco perché si accaniva contro Meloni"

“Oggi che al centro dell'inchiesta vera si ritrova il suo amico stretto Lavitola ed emergono le intercettazioni e le trame di Ranucci, avremmo molta facilità a usare lo stesso metodo per screditare, infangare, accusare e disumanizzare Ranucci – sottolinea -. Non lo faremo, non è il nostro stile, lasciamo a chi di dovere il compito è stabilire la verità”.

“Ranucci dal maggio 2022 fino a maggio 2026 nelle sue puntate Report ha dedicato inchieste su Giorgia Meloni , Arianna, la mamma Anna in ben 70 puntate. Una vera e propria fissazione ”. Lo afferma in un video sui social il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli . Nel filmato il deputato ricorda anche che “per infangare Giorgia Meloni” è stata utilizzata “anche la vita del padre ormai morto che l'ha abbandonata quando era piccola”.

“Dopo mesi in cui ci siamo chiesti perché questo accanimento nei confronti di Giorgia e della sua famiglia, una cosa però ci colpisce: il fatto che Ranucci e Lavitola avessero commissionato un sondaggio per candidare Ranucci alla presidenza del Consiglio al posto di Giorgio Meloni. C'era un vero e proprio progetto politico”, spiega Donzelli ponendo quindi una serie di interrogativi: “Veniva per caso da qui l'accanimento? Ranucci ha utilizzato il servizio pubblico per preparare la sua personale discesa in campo in politica? Costruiva servizi pieni di illazioni e rancore per provare a screditare umanamente e per provare a indebolire colpendo nella sfera privata e personale quella che riteneva essere il suo avversario per la sua scalata politica, Giorgia Meloni?”. “La mia solidarietà al giornalismo d'inchiesta, quello vero e senza secondi”, conclude quindi il deputato.