4 di Sera, Pietro Senaldi smonta la sinistra: "Ceuta? Ecco il piano di Meloni"

Pietro Senaldi è stato ospite a 4 di Sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4. Il condirettore di Libero ha parlato della crisi migratoria che sta attraversando l'Europa. E del piano di Giorgia Meloni per far passare la sua linea e quella del governo italiano.
"C'è senz'altro una decisione, una scelta di cautela, ma io vorrei porre l'accento su un'altra cosa - ha spiegato Senaldi -. È stata detta Europa solidale. Allora, non esiste una politica migratoria europea condivisa e comune, come dimostra il fatto che adesso ci rimandano dalla Germania. Il governo italiano ha l'ambizione di guidare una politica e ispirare una politica migratoria comune, cosa che è un inedito nei 60 anni o quanti ne abbiamo, dove alla fine, anche quando la sinistra gli faceva entrare qui nella speranza che andassero su, poi non controllava che andassero su, è stato tutto un casino, ok?".
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E ancora: "È un far west. Questo governo ha l'ambizione di ispirare e guidare una politica migratoria più restrittiva naturalmente rispetto ai governi che lo hanno preceduto e più in linea con i governi di destra e di sinistra, spagnoli, danesi, tedeschi dell'Europa. Allora, nel momento in cui tu hai questo obiettivo politico che è ambizioso e fondamentale, prendi delle decisioni politiche e ti proponi come guida, cosa che poi è successa. Poi alcuni stati l'hanno seguito, altri no. È ovvio che si è iniziato un percorso molto complesso, un obiettivo molto complesso che non si raggiunge in tre giorni".
"Il governo italiano vuole guidare e ispirare una politica migratoria comune europea"— 4 di sera (@4disera) August 11, 2026
Pietro Senaldi a #4disera News pic.twitter.com/HxCrhg2q2Q