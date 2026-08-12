4 di Sera, Pietro Senaldi smonta la sinistra: "Ceuta? Ecco il piano di Meloni"

Pietro Senaldi è stato ospite a 4 di Sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4. Il condirettore di Libero ha parlato della crisi migratoria che sta attraversando l'Europa. E del piano di Giorgia Meloni per far passare la sua linea e quella del governo italiano.

"C'è senz'altro una decisione, una scelta di cautela, ma io vorrei porre l'accento su un'altra cosa - ha spiegato Senaldi -. È stata detta Europa solidale. Allora, non esiste una politica migratoria europea condivisa e comune, come dimostra il fatto che adesso ci rimandano dalla Germania. Il governo italiano ha l'ambizione di guidare una politica e ispirare una politica migratoria comune, cosa che è un inedito nei 60 anni o quanti ne abbiamo, dove alla fine, anche quando la sinistra gli faceva entrare qui nella speranza che andassero su, poi non controllava che andassero su, è stato tutto un casino, ok?".