Libero logo
Ceuta
Scandalo Conte-Covid
Calciomercato

Sigfrido Ranucci, l'ultimo piagnisteo: "Chi uccide l'Italia"

di
Libero logo
mercoledì 12 agosto 2026
Sigfrido Ranucci, l'ultimo piagnisteo: "Chi uccide l'Italia"

2' di lettura

"Ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro a Piersanti Mattarella, e Piersanti Mattarella a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza: li uccide per eccesso di chiarezza". Lo ha scritto Sigfrido Ranucci su Facebook in un post dal titolo "La voce che spaventa". "Muoiono tutti nello stesso modo - ha proseguito -, non tanto per la pallottola o per il tritolo, quanto per aver visto un attimo prima degli altri il disegno di cui erano parte, e per aver tentato, con l'ingenuità di chi crede ancora nella verità come in un bene comune, di raccontarlo a voce alta". 

Intanto è iniziato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Valter Lavitola arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso in carcere da lunedì dopo che i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Iole Moricca a seguito della richiesta avanzata dalla procura di Roma. Arrivando in carcere l'avvocato Sergio Cola, difensore dell'ex editore e impreditore, si è limitato a dire che dovrà prima parlare col suo assistito per decidere se rispondere o meno alle domande del gip. 

"Ho finito di leggere l'ordinanza - ha detto il penalista - per ora le valutazioni le tengo per me. Successivamente dirò quali sono state e qual è stata poi la scelta del mio assistito". L'inchiesta, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e avviata dal pm Carlo Villani, passato a dirigere la procura di Velletri, seguita ora dal pm della Dda Edoardo De Santis, ha già portato a fine giugno all'esecuzione di quattro misure cautelari nei confronti di tre uomini e una donna ritenuti esecutori materiali dell'attentato e accusati a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall'aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso. Destinatario della misura emessa dal gip è anche Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, che attualmente si troverebbe in Africa. Nei suoi confronti i pm capitolini avvieranno l'iter per l'estradizione.

Ranucci? Cosa diceva degli amici rossi: "Schlein, Conte e gli altri nomi improbabili"

Il progetto politico di Valter Lavitola per Sigfrido Ranucci passa anche dal confronto interno al centrosinistra e, in p...
tag
sigfrido ranucci
valter lavitola
report

Esplode il caso Ranucci? Cosa diceva degli amici rossi: "Schlein, Conte e gli altri nomi improbabili"

A cuore aperto Ranucci, "il dolore dei figli?”: la lezione di Gimmi Cangiano

Le carte dell'inchiesta Rai, Sigfrido Ranucci: "Sono falsi, li odio tutti"

ti potrebbero interessare

In Onda, Paolo Mieli azzera Schlein e Pd: "Questa cosa è scandalosa"

In Onda, Paolo Mieli azzera Schlein e Pd: "Questa cosa è scandalosa"

Redazione
Caso-Ranucci, Salvini: "Chi è coinvolto dovrebbe prendersi una pausa". Siete d'accordo?

Caso-Ranucci, Salvini: "Chi è coinvolto dovrebbe prendersi una pausa". Siete d'accordo?

È morta l'attrice Silvia Monti: era la moglie di Carlo De Benedetti

È morta l'attrice Silvia Monti: era la moglie di Carlo De Benedetti

Per i compagni chi è di destra non può parlare di disabilità

Per i compagni chi è di destra non può parlare di disabilità

Alessandro Gonzato