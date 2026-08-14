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Ranucci, FdI inchioda Report: "Quando una puntata su Valter Lavitola?"

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venerdì 14 agosto 2026
Ranucci, FdI inchioda Report: "Quando una puntata su Valter Lavitola?"

1' di lettura

Un programma televisivo basato principalmente sulle accuse infondate al centrodestra. E, in particolare, a Giorgia Meloni e alla sua famiglia. Soprattutto dopo che la leader di Fratelli d'Italia si è insediata a Palazzo Chigi. Questo è stato il Report condotto da Sigfrido Ranucci. Ma dopo le confessioni di Valter Lavitola molte cose sono venute a galla. Un esempio? Il piano dell'amico fraterno del giornalista di scendere in campo e - perché no - farlo anche diventare premier. La domanda, quindi, sorge spontanea: Report era un trampolino di lancio per favorire l'ascesa politica di Sigfrido Ranucci?

"Dal 2022 al 2026, Report ha dedicato numerosi servizi a Giorgia Meloni e alla sua famiglia, alimentando insinuazioni e sospetti - il commento di FdI su Facebook -. Oggi, alla luce del caso Ranucci-Lavitola, sarebbe interessante vedere Report fare un servizio sul caso Ranucci e Lavitola: rapporti, interessi e il progetto politico che il faccendiere avrebbe immaginato per il conduttore, fino alla presunta commissione di un sondaggio. Dopo tante inchieste sugli altri, sarebbe ora di applicare lo stesso metodo anche a questa vicenda. 70 puntate in 4 anni su Giorgia Meloni e la sua famiglia. Report - ha concluso FdI -, quando una puntata su Ranucci e Lavitola?".

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