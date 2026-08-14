Sigfrido Ranucci, ecco dove è adesso: "Pronto a resistere"

Ranucci ha scelto di seguire le vicende che lo riguardano a Rocca Massima, il paese di nonno Sigfrido e dei suoi genitori, dove tutto iniziò. "Da quando avevo due mesi qui ho passato lunghi periodi dell’estate e della mia infanzia. Ho conosciuto gli amori, le amicizie, il senso e l’importanza della solidarietà - le parole del conduttore di Report -. Qui ho conosciuto e ho imparato ad apprezzare gli odori della natura, a osservare le stelle nella volta celeste che domina senza inquinamento luminoso. Rocca Massima è il centro della mia anima, dove mi rifugio sempre per staccare dagli attacchi e dalle polemiche". Come riporta il Corriere della Sera, davanti a casa di Ranucci c'è l'immancabile scorta a proteggerlo. Anche da eventuali interviste. "Ho domandato ma preferisce di no, c’è stato un abuso di virgolettati ultimamente" ha riferito Roberto De Vita, il suo avvocato.

Del resto, Ranucci non è solo di casa a Rocca Massimo. Ma è anche "cittadino onorario" dal 10 agosto 2025. Due mesi prima dello scoppio della bomba ordinata da Valter Lavitola. "L’immagine di paese arrampicato sulla roccia trasmette contemporaneamente il senso di forza e di precarietà ma con lo sguardo perennemente proiettato all’infinito. Rocca Massima è stata una meravigliosa palestra di vita. Anche nell’insegnamento alla resilienza", aveva detto ringraziando il sindaco per l'iniziativa.