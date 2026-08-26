Gaia Tortora stende il M5s: "Ranucci a cena con Riina, allora la Colosimo..."

Sigfrido Ranucci non si pente della vicinanza a Valter Lavitola , l'ex faccendiere già condannato per tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi e ora accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report. Anzi, in merito alla vicenda si è espresso così: "Rivendicare la mia amicizia con Lavitola? Io non sono puro. Io sono abituato a guardare le grandi città, le più belle città dalle grate di un tombino perché faccio questo. Se potessi andare a cena con Totò Riina io ci andrei". Parole arrivate a margine del suo spettacolo "Diario di un trapezista" a Cerveteri (Roma) e che hanno inevitabilmente scatenato una nuova polemica.

A commentarle anche Gaia Tortora, che su X si chiede questo: "Se Ranucci andrebbe a cena con Toto' Rina la Colosimo allora può fare una foto con Ciavardini e non scatenare la tempesta. O no?". La deputata di FdI, Chiara Colosimo, ha sempre negato di avere rapporti di amicizia con Ciavardini, spiegando di averlo incontrato solo in contesti legati al lavoro di reinserimento dei detenuti nelle carceri, e ha ribadito la sua condanna per il suo passato. Eppure il Movimento 5 Stelle ne aveva chiesto le dimissioni da presidente della Commissione Antimafia. E ora, invece, con Ranucci al centro del ciclone, i grillini prendono le difese del giornalista.

Da qui lo sfogo anche di FdI: "Siamo di fronte all'ennesima assurdità pronunciata dal giornalista, che evidentemente dovrebbe fare un profondo esame di coscienza e rivedere il suo approccio alla professione. Forse Ranucci sconta un deficit di conoscenza sugli orrori commessi dalla mafia e, in particolare, da Totò Riina. Frasi come quella sul 'capo dei capi' sono inaccettabili", tuona il capogruppo d Fratelli d'Italia in commissione parlamentare Antimafia, senatore Raoul Russo.