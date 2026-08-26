In Onda, Sigfrido Ranucci sul futuro in Rai: "Non escludo un ritorno, anche da morto"

"Sono tranquillissimo", commenta Sigfrido Ranucci ai microfoni di In Onda su La7. Il giornalista, in merito alla vicenda che lo vede coinvolto, commenta: "Dovrei decidere di mettermi da parte, ma non lo faccio perché è quello che vogliono loro. Se hanno la coscienza pulita mi spostano loro. Come ha scritto Califano sulla sua tomba: non escludo un mio ritorno... anche da morto". A margine della serata di martedì 25 agosto a Cerveteri con il suo spettacolo Diario di un Trapezista, Ranucci torna a parlare del suo futuro in Rai e dell'intenzione dell'azienda di sostituirlo alla guida di Report in seguito agli sviluppi del caso Lavitola .

"Sono 35 anni che sono in azienda, sono nato come assistente al programma e ho condotto il programma più importante della storia della televisione, in termini di inchieste ho fatto scoop nazionali e internazionali, lavoro nella trasmissione più premiata nella storia della Rai, sono il giornalista più premiato della storia della Rai, ho attraversato 240 querele senza portare un danno alla Rai, mantenendo alto l'onore della Rai. Ho messo, per fare tutto questo lavoro, a repentaglio l'incolumità mia e quella della mia famiglia. Ho conosciuto anche una squadra di giornalisti che saranno il futuro della Rai. Io ho la coscienza a posto. Gli altri?", ribadisce.