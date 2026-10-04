Conte e Schlein, anche Sandra Amurri li smonta: "Spettacolo pietoso"

Se anche Sandra Amurri arriva a criticare il campo largo... Ospite di Realpolitik in onda domenica 4 ottobre su Rete 4, la giornalista non si risparmia e commenta gli ultimi botta e risposta tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein. "Si fanno la guerra tra di loro invece di combattere il governo Meloni e questo è uno spettacolo pietoso, a dir poco pietoso". E ancora: "Io mi chiedo come si possa fare, come si possa dire con te ieri alla Schlein, bene ma Renzi per Renzi garantisci tu, se garantisci tu va bene, si può fare, andiamo uniti, uniti si vince, uniti con chi? Perché? Dove? Ma la vogliamo smettere di parlare sempre e solo di slogan e di partiti, i partiti la debbono smettere di parlare di se stessi e di leadership".