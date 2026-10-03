Di Battista fa a pezzi Pd e 5 Stelle: "Schlein? Neanche sotto tortura. Se continuano così, possono anche non fare le elezioni"

Anche Alessandro Di Battista smonta i sogni della leader del Partito democratico. "C'è una parte di cittadini - commenta ad Accordi e Disaccordi in merito allo scambio a distanza tra Elly Schlein e Giuseppe Conte - che sostiene il Movimento Cinque Stelle che la Schlein non la voterebbe neanche sotto tortura". Insomma, il campo largo inizia col piede sbagliato. E rischia di fare - almeno per la sinistra - grossi danni. "Penso che se continuano così - già la Meloni per me è favorita, era favorita mesi fa - ma se continuano così possono anche non fare le elezioni", tuona senza mezzi termini l'ex grillino.

Sigfrido Ranucci usa pure Alessandro Di Battista per la sua causa: "Mi ha scritto un sms" Sigfrido Ranucci non si fa scrupoli. E dopo aver utilizzato la morte di Francesco Guccini per la promozione di Report, e...

"Io non li sento, li sento raramente, a parte i temi che li dividono, li sento raramente parlare di temi. Cioè, la grande forza di quel Movimento Cinque Stelle, che poi furono le idee di Gianroberto, era scegliere dei temi e martellare giorno e notte su quei temi. Chi votava il 5 Stelle sapeva perfettamente che questi sono quelli che vogliono ridurre gli stipendi parlamentari, abolire il finanziamento pubblico ai giornali e ai partiti, quelli che vogliono mettere il reddito di cittadinanza, fare la legge anticorruzione, quelli che sono contro la casta".

Alessandro Di Battista posta una foto in ospedale a Cuba e attacca gli Usa: "Mafiosi" "Siamo tornati!". Alessandro Di Battista rompe il silenzio dopo le settimane di assenza con un post pubblicato...