Libero logo
Abbonamento Digitale

Fuori dal Coro, Cruciani: "Dove sono le femministe che gridano al patriarcato?"

di
Libero logo
lunedì 5 ottobre 2026
Fuori dal Coro, Cruciani: "Dove sono le femministe che gridano al patriarcato?"

1' di lettura

"Dove sono le femministe che gridano al patriarcato?": Giuseppe Cruciani, ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro su Rete 4, lo ha detto a proposito degli obblighi imposti dall'Islam anche in Italia. "Ogni donna, a prescindere dalla religione, può vivere la sua sessualità e il suo abbigliamento esattamente come vuole, non ci deve essere nessuno che imponga nulla", ha voluto precisare il conduttore radiofonico. Poi, riferendosi al caso di Mustafà Manar, un marocchino denunciato da molte donne a Reggio Emilia per gli insulti e le minacce loro rivolte, ha sottolineato: "Mi stupisco poi che questo signore, Mustafà, sia ancora in Italia, perché io non so se è italiano, se ha la doppia cittadinanza, ma andrebbe preso, prelevato per le cose che dice e riportato in Marocco". 

"In Emilia Romagna, nell'ultimo anno, sono state 58 le donne che hanno denunciato nozze combinate", ha poi aggiunto Giordano, fornendo un dato inquietante. Contro Mustafà c'è stata, a Fuori dal coro, anche la testimonianza di una donna, Suad, che purtroppo con lui ha dovuto farci i conti: "Lui le donne che non mettono il velo le odia e le considera prostitute, lui voleva sottomettere per dire alle donne: andate alla Mecca, mettete il velo e pregate. Lo voglio fermare perché ha insultato i miei figli, lui crede di essere il Faraone, il dio. Ha danneggiato tante donne". L'uomo vince in provincia di Reggio Emilia e lì vorrebbe imporre la legge islamica e alle donne che si ribellano rivolge insulti e minacce. 

Bollo auto, Giuseppe Cruciani umilia il Pd a Dritto e Rovescio: "Siete surreali, di cosa state parlando?"

Il tema dell'abolizione del bollo auto tiene banco a Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio...
tag
giuseppe cruciani
fuori dal coro
mario giordano

A Porto Sant'Elpidio Fuori dal Coro, Jamil libero: l'immigrato che doveva essere espulso torna a seminare il panico

Disagio o Islam? Fuori dal coro, Mario Giordano accusa: "Perché questa fretta di liquidare l'attentato di El Koudri?"

Il caso che scotta Fuori dal coro, la trans Candy: abusiva a luci rosse

ti potrebbero interessare

Don Coluccia, il coraggio di non voltarsi dall’altra parte: solidarietà a chi combatte droga, degrado e illegalità

Don Coluccia, il coraggio di non voltarsi dall’altra parte: solidarietà a chi combatte droga, degrado e illegalità

Andrea Pasini
Paolo Del Debbio senza mezzi termini: "Vannacci? Una zavorra pazzesca". E "dentro il Pd..."

Paolo Del Debbio senza mezzi termini: "Vannacci? Una zavorra pazzesca". E "dentro il Pd..."

Roberto Tortora
Sgarbi, l'infermiere a casa e il risveglio da incubo: cos'è successo prima del ricovero, parla la compagna

Sgarbi, l'infermiere a casa e il risveglio da incubo: cos'è successo prima del ricovero, parla la compagna

Redazione
Alessandro Di Battista torna in studio: "Essere qui una conquista, sto facendo delle cure"

Alessandro Di Battista torna in studio: "Essere qui una conquista, sto facendo delle cure"