Bollo auto, Giuseppe Cruciani umilia il Pd a Dritto e Rovescio: "Siete surreali, di cosa state parlando?"

Il tema dell'abolizione del bollo auto tiene banco a Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 17 settembre. Ospite in studio Giuseppe Cruciani, il conduttore de La Zanzara su Radio 24, scatenato contro la sinistra, contro i progressisti che, incredibilmente, contestano una decisione oggettivamente incontestabile. Chi lo vuole pagare, il bollo auto?

"Il governo Meloni viene accusato di aver fatto una mossa elettorale - premette Cruciani -. Ora ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Io lo avrei fatto il primo giorno, ma se lo fanno adesso è anche per il consenso. Non c'è nulla di male. Si fa in tutto il mondo: lo ha fatto la sinistra, il centro, lo hanno fatto i neri, i rossi, eccetera. Dunque sto sentendo delle cose surreali: voi dovreste dire: bene, bravi, avete fatto qualcosa per gli italiani che non sopportano queste tasse inique"

Dunque interviene Davide Faraone, esponente del Pd, che prova a circostanziare le sue critiche all'abolizione del bollo auto. Tentativo respinto con perdite: "Io parlo delle critiche che ho letto in queste ore. E grazie al cavalo...", conclude Cruciani travolgendo Faraone e la sinistra tout-court.