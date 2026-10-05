Sgarbi, l'infermiere a casa e il risveglio da incubo: cos'è successo prima del ricovero, parla la compagna

Ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Il quadro clinico del 74enne, ricoverato lo scorso 30 settembre per via di un'insufficienza respiratoria, sarebbe critico ma stabile. La compagna, Sabrina Colle, ha parlato della sua situazione sul Giornale, nello spazio in cui di solito compare la rubrica dello stesso Sgarbi. Tutto sarebbe cominciato martedì 29 settembre, quando un infermiere del Gemelli era andato a casa dell'ex sottosegretario per una terapia di idratazione e per somministrargli un antipiretico.

La situazione però sarebbe precipitata la mattina dopo. "Al risveglio del giorno dopo mi accorgo che Vittorio non respira bene - ha raccontato Sabrina Colle -. Non c'è tempo da perdere, si corre al Gemelli". Nella sala del pronto soccorso, la donna ha atteso fino al momento in cui i sanitari le hanno dato il permesso di raggiungere il suo compagno in rianimazione. Ed è stato proprio in quei corridoi che, come lei stessa ha scritto, ha capito "quanto la nostra esistenza sia fragile e preziosa".