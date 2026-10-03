Vittorio Sgarbi ancora in Terapia intensiva: gli ultimi aggiornamenti

Nel pomeriggio di giovedì era arrivata all'ospedale la figlia Evelina che ha avuto modo di entrare nella terapia intensiva per qualche minuto. "Evelina voleva vedere il papà - aveva spiegato all'Ansa l'avvocato della donna, Lorenzo Iacobbi, prima di lasciare l'ospedale - Appena ha saputo è venuta a Roma. Le condizioni sono al momento critiche, speriamo migliorino nelle prossime ore". E ancora: "È da più di un anno che ci battiamo perché venga tutelato l'uomo e non il personaggio". Lo scorso anno infatti era già stato ricoverato al Gemelli per l'aggravarsi delle sue condizioni dovute a una sindrome depressiva che lo affliggeva e al rifiuto di alimentarsi (era stato lo stesso Sgarbi a raccontare di essere arrivato a pesare 59 chili).