Vittorio Sgarbi ancora in Terapia intensiva: gli ultimi aggiornamenti

Le condizioni di Vittorio Sgarbi sono di sostanziale stabilità. È quanto apprende LaPresse sulle condizioni di salute del critico d'arte ed ex sottosegretario alla Cultura ricoverato al Gemelli di Roma dal mercoledì 30 settembre. Da quanto si apprende sono in corso le terapie del caso; Sgarbi resta così in Terapia intensiva.
Vittorio Sgarbi, il bollettino dal Gemelli: "Condizioni critiche, ma stabili"Vittorio Sgarbi è ricoverato da ieri in Terapia intensiva al Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma p...
Il critico d'arte era stato trasportato d'urgenza mercoledì a causa di una "insufficienza respiratoria". In serata era arrivato il primo bollettino medico in cui era stato reso noto che le sue condizioni "pur critiche sono attualmente stabili".
Vittorio Sgarbi in "condizioni critiche": cos'ha davvero, cos'è successo questa estateForza, Vittorio. Ché qui facciamo tutti il tifo per te. È ricoverato da mercoledì sera al policlini...
Nel pomeriggio di giovedì era arrivata all'ospedale la figlia Evelina che ha avuto modo di entrare nella terapia intensiva per qualche minuto. "Evelina voleva vedere il papà - aveva spiegato all'Ansa l'avvocato della donna, Lorenzo Iacobbi, prima di lasciare l'ospedale - Appena ha saputo è venuta a Roma. Le condizioni sono al momento critiche, speriamo migliorino nelle prossime ore". E ancora: "È da più di un anno che ci battiamo perché venga tutelato l'uomo e non il personaggio". Lo scorso anno infatti era già stato ricoverato al Gemelli per l'aggravarsi delle sue condizioni dovute a una sindrome depressiva che lo affliggeva e al rifiuto di alimentarsi (era stato lo stesso Sgarbi a raccontare di essere arrivato a pesare 59 chili).