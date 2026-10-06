Balivo-Ramazzotti: "Tuo marito fa il mammo a Milano?", esplode la bufera

Nel 2026 continuano a far discutere alcuni termini legati agli stereotipi di genere e alla tradizionale divisione dei ruoli familiari. È il caso di Caterina Balivo, che durante la puntata del 5 ottobre di "La volta buona", parlando con Aurora Ramazzotti della sua famiglia, ha definito "mammo" il marito Goffredo Cerza, rimasto a Milano a occuparsi del figlio Cesare mentre Ramazzotti lavora a Roma per "Ballando con le stelle".

La questione è nata durante una conversazione sul bambino, che ha poco più di tre anni. Ramazzotti ha raccontato di averlo preparato al suo debutto televisivo: "Mio figlio aveva già visto le prove generali, gli avevo fatto vedere i video e già sapeva la canzone a memoria". Balivo ha quindi chiesto: "Tuo marito che fa, il mammo a Milano?". Ramazzotti ha risposto: "Eh vabbè, poverino dai, per una volta... Ho aspettato apposta tanto tempo prima di fare una cosa del genere, però mi devo concentrare, quindi è giusto così".

Secondo le critiche emerse sui social, il termine "mammo" suggerisce che un padre che si occupa dei propri figli stia svolgendo un ruolo eccezionale, mentre esiste già un termine per indicare un genitore uomo: "papà". Anche le espressioni "poverino" e "per una volta" sono state interpretate come indicative di una visione in cui la cura dei figli viene considerata principalmente un compito materno.

La clip è diventata rapidamente virale, provocando numerose reazioni negative sui social. Tra i commenti degli utenti si leggono: "Siamo ancora a questo? Sì", "Siamo stanche, Caterì", "Che tristezza", "Non abbiamo proprio nessuna prospettiva di evolvere" e "Il Medioevo italiano".