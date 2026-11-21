Chissà, magari dalla prossima puntata Giovanni Floris piazzerà in mezzo allo studio di DiMartedì, su La7, un grande specchio modello Biancaneve, dimodoché ospiti e commentatori di centrosinistra possano guardarsi e ripetere la domanda retorica, «chi è il più bravo, il più bello, il più intelligente del reame?».

Il clima è bell’e pronto. Massimo Giannini, per esempio, ripete la favoletta di una Giorgia Meloni incapace di raccogliere la ricca eredità del Conte II (via Draghi): «Noi abbiamo avuto dall’Europa, dal Covid in poi, 200 miliardi di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR, appunto)... che fine hanno fatto questi 200 miliardi? Come fa oggi, 4 anni dopo la vittoria elettorale, la Presidente del Consiglio a dirci che non aveva le risorse? Le ha sprecate, le ha usate male, ma le risorse eccome se c’erano! Non ha, però, fatto quello che doveva, le poche e fondamentali riforme che questo Paese aspetta da anni. A cosa è servito il governo più stabile e più longevo?».

«Come tutti i populisti - prosegue l’editorialista di Repubblica -, anche Giorgia Meloni che guida il partito che abbiamo detto prima, che ha quel tipo di filiazione, per definire sé stessa, in un tempo che cambia e che tutti ci cambia, ha bisogno del nemico. Allora, ad ascoltare queste affermazioni, viene da pensare cosa sarebbe Giorgia Meloni, cosa sarebbero i Fratelli d’Italia, cosa sarebbe questo governo e questa maggioranza se non ci fosse la sinistra, perché vedremo dopo cos’altro potrebbero dire».

Si guarda però anche al futuro, si fa per dire. Ed è Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, a rassicurare tutti.

«La nostra proposta di restituzione fiscale, che prevede una patrimoniale su chi ha patrimoni sopra i 5 milioni di euro è quella di riuscire, e noi ci riusciremo, a tagliare le tasse di 1.200 euro l’anno a chi ne guadagna 20.000, cioè ai lavoratori normali. La verità è che voi non volete la patrimoniale, perché continuate a far pagare le tasse soprattutto ai lavori dipendenti a basso reddito». Lady Fratoianni attacca poi Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura: «Devo dire un’altra cosa, voi vi vantate di aver fatto crescere i salari, ma l’altro giorno sono uscite le classifiche di Eurostat... ebbene noi eravamo decimi in Europa, adesso siamo tredicesimi!». Non c’è che dire: di brame, nel Campo largo, se ne intendono.