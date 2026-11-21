Il mondo della sinistra, il giornalismo e anche La7 piangono Corrado Augias, volto storico della tv italiana, ex europarlamentare per il Pds, commentatore apertamente schierato contro il centrodestra, da Silvio Berlusconi a Giorgia Meloni.

Anche lui, che Giovanni Sallusti su Libero ha definito un “cattivo maestrino”, ha spesso cavalcato la tigre dell’anti-fascismo come argomento (talvolta, come clava) per contrapporsi all’avversario politico. Logico dunque che Corrado Formigli, che lo ha spesso avuto ospite a Piazzapulita, lo celebri come un maestro, oltre che un amico. E in studio c’è Michela Ponzani, storica che con Augias ha condiviso anche il palco.

Formigli le chiede “un ricordo personale” su Augias. “Lei ha incontrato Corrado più volte, i temi che lei tratta lo appassionavano molto”.

“Mi capitò di dialogare con lui sul palco alla Festa della Resistenza a Roma nel 2024: faceva un freddo terribile, arrivò con 38 di febbre addosso, salì su quel palco e fino alla fine stoicamente rimase lì a raccontare cos’era stata la liberazione di Roma, che lui aveva vissuto e che ricordava, quando gli alleati erano entrati nelle vie consolari della Casilina, quella liberazione che era stata come far saltare via un tappo e una gioia nel gridare finalmemnte viva la libertà”. E anche Augias si unisce alla commozione: “E poi quella resistenza senza mai perdere il filo, come faceva Corrado”.