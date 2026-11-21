Fascisti su Marte potrebbe essere il titolo del secondo libro di Roberto Vannacci in uscita a fine mese. Lo dice il generale stesso sfottendo l’inchiesta per presunta violazione della legge Scelba aperta dalla procura di Roma su Futuro nazionale. Il fascicolo è stato aperto dopo l’esposto dei sindacati militari stanchi di vedere colleghi fare politica attiva pur indossando ancora la divisa: «È contrario al codice dell’ordinamento militare», dichiara il segretario Luca Marco Comellini, firmatario dell’esposto insieme all’avvocato Massimiliano Strampelli. Per Vannacci, però, non c’è traccia di Ventennio nel documento programmatico di Futuro nazionale e, in fondo, l’accostamento ai nostalgici del Duce con annessa inchiesta del pm antiterrorismo, non fa altro che accrescere la sua popolarità in vista delle elezioni.

Il generale, avvezzo ai videosocial e all’intelligenza artificiale, ieri ha perfino postato un intervento in cui il professor Barbero, notoriamente lontano anni luce dalla destra, riferisce del «formidabile Vannacci, intelligentissimo, il migliore di tutti», almeno a detta «dei suoi camerati». Così Alessandro Barbero, per il leader di Fn, diventa il guru dell’informazione corretta, onesto nel racconto perché, scrive l’ex leghista, «ha chiesto a chi ha condiviso una vita con me. Barbero non ha fatto giornalismo d’inchiesta farlocco stile Formigli o Ranucci».

E la base vannacciana è sicura: «Ora daranno del fascista anche a lui». Sarebbe il colmo.L’ex parà della Folgore incassa i complimenti dello storico piemontese, ma dovrebbe mettere ordine nella sua pattuglia. Nel Lazio c’è una minirivolta in atto contro l’arrivo di Batman Fiorito e nel Reggiano è rottura per la presenza in Fn di un dirigente che lavorava per OnlyFans: morale un circolo appena nato a Castelnovo Monti è subito stato chiuso causa tensioni interne.

Però oggi a Parma (città dove si voterà in primavera) Futuro nazionale oggi ha dato appuntamento all’istituto Ricerche Esplosivisstiche per parlare di sicurezza, economia e giustizia con Laura Ravetto, Antonio Maria Rinaldi e l’avvocato Giorgio Carta: quest’ultimo difende i dirigenti vannacciani dall’accusa di avere violato la legge Scelba.