Volano stracci a Otto e Mezzo, dove nella puntata di venerdì 20 novembre di parla di Manovra e delle manifestazioni di Cgil e opposizioni. In studio, oltre a Massimo Giannini, c’è Italo Bocchino. È lui a smentire la narrazione della sinistra e dei suoi sostenitori: “Questa manovra è una proposta, il Parlamento ha tutto il tempo per correggere gli errori... Ha risentito troppo del lavoro degli uffici ministeriali e poco del lavoro dell’intelligenza politica”.

“Quindi è colpa dei burocrati?”, interviene subito Lilli Gruber con Bocchino che nega: “No, non ho detto questo. Il burocrate ragiona sui numeri, la politica...”. Bocchino però non fa in tempo a terminare che subito viene interrotto da Giannini e spazientito afferma: “Ho messo il contasecondi per vedere quanto tempo resistevi senza interrompermi e anche questa volta non ce l’hai fatta”. “Vai, non perdere tempo”, replica Giannini con Bocchino che a sua volta tuona: “Non è mai tempo perso criticarti”.

Ecco allora che a quel punto ci si mette anche Gruber: “Perdiamo un sacco di tempo così, andiamo avanti... Io interrompo quando un ospite dice palesi bugie”. Ma Bocchino conclude: “Tu sei la padrona e puoi fare tutto... Giannini invece non è stato interrotto”.