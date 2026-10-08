Giorgio Cremaschi querelato da Valditara dopo il post-choc: "Torna l'orrore"

Giorgio Cremaschi querelato da Giuseppe Valditara . Nel mirino un post con le accuse di razzismo datato 15 gennaio 2026 e dal titolo "Tornano le leggi razziali. Schedatura degli studenti palestinesi". "Torna l’orrore del 1938… In Italia il governo ha ordinato di schedare gli studenti in base all’appartenenza etnica. Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione del governo Meloni, ha fatto diramare delle circolari con l’obbligo di segnalare i palestinesi nelle scuole della Repubblica. È una disposizione razzista che segue e prepara altri orrori e che conferma che l’antisemitismo di oggi è la persecuzione dei palestinesi. Che viene da autorità già complici del genocidio di Israele a Gaza. Ciò che più sconvolge è che il razzismo di Stato si svolga con la formalità della burocrazia, la banalità del male come scrisse Hannah Arendt. Sergio Mattarella, Presidente di una Repubblica nata dalla sconfitta del nazifascismo non ha nulla da dire?", aveva scritto l'ex sindacalista della Fiom Cgil ed esponente dell’Esecutivo nazionale di Potere al Popolo.

E ora, sulle colonne del Fatto Quotidiano, si lamenta anche della querela. "Sono stato denunciato alla Procura della Repubblica di Roma dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Lo stesso ministro ha anche intentato nei miei confronti un’azione legale in sede civile per ottenere da me un risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali. La motivazione di queste cause penali e civili è che avrei leso l’onore e la reputazione del ministro in un mio post sui social del 15 gennaio, nel quale usavo per lui e per il governo Meloni la parola razzismo. Questo per una circolare del Dipartimento per il sistema educativo e Istruzione del MIM, che chiedeva alle scuole di segnalare gli studenti palestinesi. Non avevo certo trovato io la circolare, essa era stata diffusa dall’indignazione degli insegnanti e dalla protesta dei sindacati, che avevano giudicato discriminatoria e inaccettabile la schedatura degli alunni di origine palestinese. Io avevo di mio aggiunto sul post l’accusa di complicità del governo Meloni con il genocidio in corso a Gaza e nel titolo avevo proposto un paragone metaforico con le schedature degli ebrei nel 1938".