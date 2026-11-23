Al centro del dibattito nel corso dell’ultima puntata di In Onda, su La7, la tassa patrimoniale. Un tema sul quale lo stesso Campo largo è profondamente diviso. Ospiti di Luca Telese a Marianna Aprile, per dibattere sull’argomento, ci sono Pietro Senaldi e Andrea Scanzi, insieme alla deputata di Avs Elisabetta Piccolotti. Ed è proprio a quest’ultima che il condirettore di Libero rivolge le sue perplessità su una misura di questo tipo.

“Come fa la Piccolotti a pensare di onororare il suo programma, che è un programma solo di spesa, mandando via i ricchi?. Lei dovrebbe moltiplicare i ricchi. Il problema dell’Italia non è che ci sono i ricchi, è che ci sono pochi ricchi. Lei dovrebbe avere un programma, se vuole aiutare i poveri, che moltiplica la ricchezza”, afferma Senaldi.

“C’è un cretino miliardario che resta qui in Italia per farsi tassare dalla Piccolotti? Io non credo” prosegue il giornalista. Che poi, rivolgendosi a Scanzi, ironizza: “Per favore dai Andrea, capirai di rock, di altre cose, di tennis, ma di economia non capisci...”.

“La patrimoniale allontana la ricchezza. Il problema dell’Italia è creare ricchezza. Noi siamo bravissimi nel dividerla, nel sottrarla a chi ce l’ha, nel dividerla male. Ma nessuno si preoccupa di creare ricchezza, che dovrebbe essere il punto uno di un programma. Il programma della Piccolotti - conclude Senaldi - è come distribuire una ricchezza che non sa produrre”.

Guarda l’intervento di Pietro Senaldi a In Onda su La7