Nessuno pensa che Gianni De Gennaro sia stato ammazzato. Le sue lettere d’addio sono esplicite, e sono già in mano agli inquirenti. Ma inquirenti su cosa, e soprattutto: quali inquirenti?

La risposta a queste due domande fa capire quanto la morte dell’ex capo della Polizia e dei Servizi segreti sia a tutti gli effetti un caso giudiziario appena aperto, e che chiama in causa in un solo filone criminalità organizzata e poteri dello Stato.

Perché il fascicolo aperto nelle prime ore della mattina di sabato dalla procura di Grosseto, dopo la scoperta del corpo senza vita di De Gennaro nel casolare di Fonteblanda, è stato assegnato anche alla Direzione distrettuale antimafia di Firenze. È un dettaglio cruciale. Il reato indicato nel fascicolo è «istigazione al suicidio». È un reato relativamente modesto, utilizzato spesso per fare chiarezza su suicidi cui si ritiene che ci sia un interesse giudiziario a dare una spiegazione.

LE MOSSE

Ma nel caso di De Gennaro si è andati più in là, si è scelto di fare entrare in scena il pool antimafia della procura di Firenze, che sul reato di istigazione non avrebbe alcuna competenza. Certo, Firenze ha mezzi e esperienza maggiori di Grosseto.

Ma per impossessarsi dell’indagine deve avere la convinzione che lo scenario in cui il dramma si è compiuto può portare a scavare nel mondo della criminalità organizzata: o in quella zona grigia dove il suo lavoro di supersbirro ha portato per decenni De Gennaro, e che ha condotto alla fine alla sua incriminazione. «Istigazione al suicidio aggravata dalla finalità mafiosa», potrebbe essere l’ipotesi di reato.

In teoria, per chiudere l’inchiesta sulla morte dello “Squalo” basterebbero pochi giorni. Il tempo di analizzare per esteso le lettere, di ricostruire le sue ultime ore attraverso gli ultimi testimoni che l’hanno visto in vita, nella giornata di venerdì: il suo legale Franco Coppi in mattinata, la moglie che saluta alle 14 dicendo che andrà in campagna a studiare carte, l’autista e la scorta che congeda alle 17,30.

Le testimonianze andranno incrociate con i risultati degli accertamenti meticolosi che i Ris hanno compiuto per tutta la giornata di ieri a Fonteblanda, tra macchie di sangue, reperti balistici, tracce digitali e biologiche. E da ultimo, a quadrare il cerchio, l’autopsia di De Gennaro, che si terrà nei prossimi giorni all’istituto di medicina legale di Firenze, dove il corpo è stato trasferito ieri dall’obitorio di Grosseto. Salvo improbabili sorprese, dall’autopsia e dai rilievi scientifici si avrà la conferma che De Gennaro ha fatto tutto da solo, in totale solitudine. Certo, restano le lettere, ed è lì che andrà verificato se nel movente del suicidio ci sia qualcosa in più che la «tragedia reputazionale» di cui ha parlato l’avvocato Coppi. Solo dai messaggi lasciati alla famiglia si capirà se oltre alla rabbia e alla sofferenza per l’onore macchiato ci siano accenni anche a pressioni o minacce che abbiano portato De Gennaro a puntarsi alla tempia la pistola.

Se neanche da quei messaggi uscissero prove concrete di una “istigazione”, elementi che portino verso un soggetto così potente da spingere al suicidio un uomo della stazza di De Gennaro, l’inchiesta potrebbe chiudersi lì. Ma insieme al corpo dello Zar è partito per Firenze anche il fascicolo dell’indagine.

È questo trasloco a dimostrare che la morte di De Gennaro, anche se risultasse una libera scelta, verrà analizzata a fondo. E che questa indagine andrà a incrociare inevitabilmente il percorso dell’inchiesta della procura di Caltanissetta che aveva portato a perquisire e a incriminare De Gennaro per avere depistato le indagini sulla strage di via D’Amelio «al fine di agevolare l’organizzazione mafiosa Cosa Nostra», e di avere con lo stesso scopo inquinato le ricerche dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, prelevata sul luogo della strage e mai più ritrovata.

NESSUNO STOP

«Noi andiamo avanti», ha fatto sapere il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. La morte del principale indagato non ferma l’inchiesta sui mandanti dei depistaggi organizzati dal capo della Mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera, «sotto la sapiente regia di De Gennaro».

Il ricorso della Procura contro l’ordinanza del giudice che respingeva le richieste di arresto è ancora in piedi, perché restano da arrestare i presunti complici di De Gennaro: a partire dai collaboratori dello Zar, e soprattutto dal pentito Totuccio Contorno, che De Gennaro avrebbe pressato (con successo) per convincerlo a tacere quando venne interrogato. Il difensore del pentito, Salvino Greco, dice che di pressioni non c’era bisogno perché Contorno non avrebbe risposto comunque, «i magistrati li manda a quel paese di suo spontanea volontà». La procura di Caltanissetta è di diverso avviso.