Ci risiamo: Michela Ponzani si scaglia contro Ignazio La Russa. Accade durante la puntata di In Onda di domenica 22 novembre su La7. Al centro la dichiarazione dell’esponente di FdI per cui “il fascismo fu voluto dal popolo”. E poco importa se anche Tomaso Montanari diceva che “Mussolini è stato eletto democraticamente”.

Ponzani infatti attacca subito La Russa: “Per due ragioni: la prima è quella di banalizzare il fascismo, abituare gli italiani alla banalizzazione del regime che abbiamo avuto. Da un lato di legittimare una certa idea della democrazia proprietaria oserei dire... io prendo il potere e posso fare qualsiasi cosa. Ma non funziona così la democrazia”.

Finita qui? Niente affatto: “Ci si abitua anche alla narrazione bonaria del neofascismo, che voleva sovvertire la Repubblica e noi questo non lo possiamo permettere”. Non è la prima volta che Ponzani supera il limite. Già qualche settimana fa, a Otto e Mezzo la storica collegava la morte dell’agente Antonio Marino, ucciso nel 1973 nel corso di scontri di piazza, con La Russa.

“Se nel 1973 fosse stato approvato un decreto sicurezza come quello che viene discusso e approvato oggi, probabilmente noi oggi non avremmo un Presidente del Senato”, aveva detto riferendosi alla manifestazione a Milano del 12 aprile 1973, quando fu organizzato un corteo della “maggioranza silenziosa” durante il quale, in seguito a scontri violentissimi con le forze dell’ordine, una bomba a mano colpì e uccise l’agente Marino. La Russa, che all’epoca era tra i leader del Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento sociale, partecipò al corteo. Gli esecutori materiali Vittorio Loi e Maurizio Murelli furono condannati per omicidio e strage, mentre La Russa fu prosciolto da ogni responsabilità. Ecco allora che il presidente del Senato ha annunciato, attraverso il suo portavoce, che “procederà nelle sedi giudiziarie nei confronti di chiunque associ il suo nome alla tragica morte dell’agente Antonio Marino”.