Il suicidio di Gianni De Gennaro, l’ex capo della polizia che si è tolto la vita con un colpo di pistola nella sua tenuta in Maremma, a Montiano, in provincia di Grosseto, ha scosso il mondo della politica e della magistratura e, in generale, tutta l’Italia. De Gennaro era indagato dalla Procura di Caltanissetta per presunto depistaggio nell’ambito delle nuove indagini sulla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, nella quale morirono Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.

Se ne discute a “In Onda”, programma di approfondimento politico, giornalistico e di attualità di La7, co-condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Ospite in studio, tra gli altri, il giornalista e saggista Paolo Mieli, che ha espresso tutto lo choc per la notizia del suicidio di De Gennaro: “Un colpo al cuore. De Gennaro lo conoscevo bene, c’era un rapporto forte dal 1990. Con me parlava prevalentemente di storia, sia pure temi attinenti alle cose di cui si occupava, mi fece anche scrivere la prefazione di un libro sulla storia della Polizia, dei capi della Polizia quando era lui il capo e quindi un colpo al cuore. È morta una persona che io ho sempre ritenuto integerrima, anche rispetto alle cose della Diaz”. Mieli commenta l’indagine dei magistrati di Caltanissetta: “Mentre dico che è legittima quella indagine, che i magistrati fanno il loro dovere, dico anche che c’è questa pretesa dei giudici di riscrivere la storia d’Italia, di scrivere la vera storia d’Italia. Avete rotto, fate il vostro mestiere e non andate oltre il dovuto. Tutto nasce da quando Giancarlo Caselli pubblicò in un libro gli atti dei verbali delle indagini, circa 1000 pagine per un editore minore, e intitolandolo ‘La vera storia d’Italia’. Da allora, ogni magistrato ha avuto la voglia di far lo stesso”. De Gennaro, una carriera in polizia, aveva diretto la Polizia di Stato dal 2000 al 2007, collaborato con Giovanni Falcone nella lotta alla mafia, guidato il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e presieduto Finmeccanica, poi Leonardo.