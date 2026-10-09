Ginevra Bompiani, "qualcuno avrebbe pianto se lo avessero ucciso?", Parenzo sconvolto

“Putin bombarda nel momento in cui il cancelliere tedesco è in visita...”. Basta una semplice frase, pronunciata da David Parenzo all'Aria che tira su La7, per scatenare Ginevra Bompiani. La filo-putiniana è stata ospite nel suo programma. E si è lasciata strappare un'esclamazione che è destinata a far discutere: "Ma anche fosse... qualcuno avrebbe pianto se fosse morto Merz? Non credo”. "Ma come?", si è indignato il padrone di casa. E lei si è lasciata scappare una risata inquietante.
"Ma come? Ma che sta dicendo? Ma no, vabbè, professore... ma questo però è un delirio... lei non avrebbe pianto se fosse morto Merz", ha insistito Parenzo. "Io? Ma neanche per sogno...", la risposta seccata della Bompiani. "Ma è una vergogna - la replica del conduttore -. Ma come fa a sostenere una follia simile? Professoressa, mi scusi". "Ma neanche Macron, neanche...", ha tirato dritto la Bompiani. "Cioè, vuole che muoiano Macron e Merz, lei?", "Non voglio che muoiano. Dico che non piangerei. Mi dispiacerebbe solo per Sanchez", la vergogna finale della scrittrice. "Ma che... ma... ma... lei ha un livello di ideologia assoluto proprio. Ma dice che non le dispiace se muore Merz è un delirio, professoressa". Insomma, una vergogna ripugnante.
#DavidParenzo: “Putin bombarda nel momento in cui il cancelliere tedesco è in visita...” #GinevraBompiani: “Ma anche fosse... qualcuno avrebbe pianto se fosse morto #Merz? Non credo” #Parenzo: “MA COME????” #Bompiani ride... #Parenzo: “Ma come? Ma che sta dicendo? Ma no, vabbè, professore... ma questo però è un delirio.... ” #Bompiani: “Ma non è questo il punto...” #Parenzo: “Qualcuno... lei non avrebbe pianto se fosse morto Merz” #Bompiani: “Io? Ma neanche per sogno....” #Parenzo: “Ma è una vergogna.” #Bompiani: “Non avrei pianto se fosse morto nessuno di...” #Parenzo: “Ma come fa a sostenere una follia simile? Professoressa, mi scusi.” #Bompiani: “Ma neanche #Macron, neanche...” #Parenzo: “Cioè, vuole che muoiano Macron e Merz, lei? #Bompiani: “Non voglio che muoiano. Dico che non piangerei. Mi dispiacerebbe solo per #Sanchez.” #AlbertoNegri: “Beh, insomma...” #Parenzo: “Ma che... ma... ma... lei ha un livello di ideologia assoluto proprio.” #Bompiani: “Ma no.” #Parenzo: “Ma come no?” #Bompiani: “Le dico solo la verità.” #Parenzo: “Ma dice che non le dispiace se muore Merz è un delirio, professoressa.” #Bompiani: “No, non mi dispiace.” #Parenzo: “Ma è un... posso dire che è un delirio.” #Bompiani: “Ma voglio che muoia? No, non voglio che muoia. Voglio che continui a fare le pessime cose che sta facendo, portando il suo Paese al nazismo.” #Parenzo: “Penso che su... chi ha portato al nazismo il Paese?” #Bompiani: “Merz lo ha portato al nazismo.” #Parenzo: “Al nazismo?” #Bompiani: “Ah, non l'ha portato?” #Parenzo: “Ma lei vede... ma io non so quale... ma quale film... al nazismo Merz?” #Bompiani: “Non l'ha... che c'entra la sua politica pessima che fa in Germania...” #Parenzo: “Ha portato al nazismo il Paese.” #Bompiani: “... e comunque è stato Merz che porta noi... che conduce questa battaglia.” #Parenzo: “Io, professoressa...” #Bompiani: “La Germania si vuole riarmare...” #Parenzo: “Meglio fermarsi qua.” #Bompiani: “Che fatica.” #Parenzo: “Si. Che fa... eh si... davvero. Purtroppo. Che fatica. Pubblicità.” #lariachetira #lariachetirala7 #Ucraina #Russia #Putin— (@RiccardoDeias) October 8, 2026