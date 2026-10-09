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Ginevra Bompiani, "qualcuno avrebbe pianto se lo avessero ucciso?", Parenzo sconvolto

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venerdì 9 ottobre 2026
Ginevra Bompiani, "qualcuno avrebbe pianto se lo avessero ucciso?", Parenzo sconvolto

3' di lettura

“Putin bombarda nel momento in cui il cancelliere tedesco è in visita...”. Basta una semplice frase, pronunciata da David Parenzo all'Aria che tira su La7, per scatenare Ginevra Bompiani. La filo-putiniana è stata ospite nel suo programma. E si è lasciata strappare un'esclamazione che è destinata a far discutere: "Ma anche fosse... qualcuno avrebbe pianto se fosse morto Merz? Non credo”. "Ma come?", si è indignato il padrone di casa. E lei si è lasciata scappare una risata inquietante.

"Ma come? Ma che sta dicendo? Ma no, vabbè, professore... ma questo però è un delirio... lei non avrebbe pianto se fosse morto Merz", ha insistito Parenzo. "Io? Ma neanche per sogno...", la risposta seccata della Bompiani. "Ma è una vergogna - la replica del conduttore -. Ma come fa a sostenere una follia simile? Professoressa, mi scusi". "Ma neanche Macron, neanche...", ha tirato dritto la Bompiani. "Cioè, vuole che muoiano Macron e Merz, lei?", "Non voglio che muoiano. Dico che non piangerei. Mi dispiacerebbe solo per Sanchez", la vergogna finale della scrittrice. "Ma che... ma... ma... lei ha un livello di ideologia assoluto proprio. Ma dice che non le dispiace se muore Merz è un delirio, professoressa". Insomma, una vergogna ripugnante. 

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