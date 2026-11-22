Dietro al suicidio del prefetto Gianni De Gennaro riaffiorano i veleni dell’estate di Palermo del 1989, quella del cosiddetto Corvo. In quelle settimane l’anonimo autore di sei lettere dattiloscritte accusò Giovanni Falcone e l’allora dirigente di polizia De Gennaro (ma anche altri investigatori) di aver favorito il ritorno clandestino in Sicilia del pentito Salvatore «Totuccio» Contorno (che si trovava sotto protezione negli Usa, dopo avere testimoniato nel processo Pizza connection) per usarlo come un «killer di Stato» contro i Corleonesi di Totò Riina.

L’autore delle missive accusava magistrati e vertici della Polizia di aver garantito impunità, armi e protezione logistica al collaboratore di giustizia, violando la legge pur di ottenere risultati nella lotta alla mafia. E, sicuramente, Contorno di successi ne aveva garantiti. Prima ladruncolo di strada e macellaio, poi membro dell’aristocrazia mafiosa palermitana (l’affiliazione era avvenuta nel 1975), con il suo pentimento aveva permesso di riscontrare le accuse fatte da Tommaso Buscetta.

Nel dicembre del 1987, anche grazie alla sua deposizione in dialetto palermitano stretto, il maxi processo di Palermo si concluse con 346 condanne detentive, 19 delle quali all’ergastolo.

Contorno ottenne uno sconto di pena e prese «solo» 5 anni e 6 mesi per associazione per delinquere e traffico di stupefacenti.

Da allora Totuccio ha vissuto molte altre vite: è tornato a fare il criminale, ha visto morire molti suoi familiari, uccisi per vendetta dai Corleonesi.

Nel 1997 è stato arrestato per spaccio di stupefacenti ed è stato condannato ad altri sei anni. Per questi motivi, gli è stato revocato il programma di protezione. Nel 2004 è finito ancora in manette, questa volta per estorsione. Una vita spericolata in cui non avrebbe perso i contatti con De Gennaro.

IL RUOLO NEL RIENTRO

Dalla richiesta cautelare della Procura di Caltanissetta traspare la convinzione degli inquirenti (al pari del Corvo di Palermo degli anni ’80) che De Gennaro abbia avuto un ruolo nel «rientro» in Italia di Contorno e nel suo successivo arresto «pilotato», avvenuto il 28 maggio 1989 a San Nicola l’Arena ad opera di Arnaldo La Barbera, altro convitato di pietra dell’inchiesta.

Riguardo a tale «rientro» gli inquirenti hanno evidenziato i «tentativi di La Barbera e De Gennaro di coprire, a seguito dell’arresto di Contorno e delle conseguenti aspre polemiche che scoppiarono, qualsivoglia responsabilità sia loro sia del collaboratore».

Soprattutto perché «contestualmente all’arrivo di Salvatore Contorno si registrarono una serie di cruenti omicidi dell’ala cosiddetta “corleonese”».

Sembra di leggere il «Corvo». Nelle contestazioni di depistaggio formulate nei confronti di De Gennaro gli inquirenti sostengono che i rapporti con Contorno sarebbero proseguiti fino ad oggi e che l’ex Capo della Polizia avrebbe indotto l’ex collaboratore di giustizia a non rispondere alle domande dei pubblici ministeri di Caltanissetta.

Ma che cosa non avrebbe dovuto riferire il pentito ai magistrati? Quali sono i segreti inconfessabili che De Gennaro, La Barbera e i familiari di quest’ultimo avrebbero condiviso? Quali carte il prefetto nascondeva insieme ai suoi più stretti collaboratori? Per ora queste domande rimangono senza risposta.

FUGA DI NOTIZIE

Secondo gli inquirenti, De Gennaro, avuta contezza, dopo un incontro con l’ex procuratore di Roma Michele Prestipino, che l’indagine siciliana poteva riguardare anche la gestione di Contorno, si sarebbe preoccupato di mettere in sicurezza non meglio precisati documenti e avrebbe incaricato l’ex ispettore della Polizia Franco Pacetto «di eseguire un continuo monitoraggio sulla persona di Salvatore Contorno (di cui non avrebbe dovuto conoscere la residenza protetta, ndr) al fine di assicurarsi che questi serbasse il silenzio su quanto a sua conoscenza, tacendo circostanze inerenti De Gennaro». I pm nisseni scrivono che Pacetto, «eseguendo le specifiche disposizioni del medesimo De Gennaro, contattava ed incontrava a più riprese l’ex collaboratore di giustizia al fine di veicolargli quanto disposto» dall’ex Capo della Polizia.

Per ottenere l’omertà dell’ex picciotto il poliziotto lo avrebbe «assistito per sue esigenze personali, tra cui la vendita di un immobile ubicato in Palermo» e avrebbe aggiornato «con cadenza periodica e immediatezza» De Gennaro sugli «esiti delle interlocuzioni con Contorno». E lo avrebbe fatto utilizzando «canali di comunicazione riservati» quali «un telefono cellulare intestato e in uso a sua moglie», «lo scambio di informazioni mediante l’utilizzo di un linguaggio criptico», «l’utilizzo di bigliettini che De Gennaro faceva pervenire tramite terzi».

Nella richiesta (rigettata) di applicazione di misure cautelari, i pubblici ministeri ricostruiscono anche il tentativo di De Gennaro di occultare e spostare documentazione ritenuta compromettente, sia in formato cartaceo che digitale. In un incontro intercettato il 26 novembre 2025, l’indagato rivela di aver personalmente bruciato e distrutto tutte le carte sensibili in suo possesso.

Ma se i rapporti di De Gennaro con Contorno restano un mistero, sembrano meno scivolosi quelli con Domenico Arcuri, ex commissario straordinario all’emergenza Covid.

Per i magistrati di Caltanissetta, nel marzo del 2025 il prefetto avrebbe scoperto di essere sotto inchiesta, come dimostrerebbero alcune conversazioni da lui avute. Per esempio con il giornalista Giovanni Bianconi, ma soprattutto con Arcuri: «Appena i due rimanevano soli, De Gennaro invitava Arcuri a lasciare il telefono all’esterno (“Lascialo fuori, ti devo parlare”)» si legge nell’istanza di arresto. Il documento prosegue: De Gennaro, «abbassando sensibilmente il tono della voce, chiedeva all’interlocutore se conoscesse un determinato soggetto. Arcuri lasciava intendere di conoscerlo e, a tale riscontro, De Gennaro commentava “ah bene... Però mi devo fumare una sigaretta”, invitandolo ad allontanarsi dalla stanza».

PARLA L’EX COMMISSARIO

«Non sono mai stato chiamato in Procura a parlare di questo» spiega Arcuri a Libero. «Ma posso dirle che conoscevo il prefetto De Gennaro da 20 anni, da quando sono arrivato in Sviluppo Italia. Negli anni, tra noi, si è creata una certa consuetudine e mi capitava di andarlo a trovare. Ovviamente lei capisce benissimo che parlare con me di inchieste di mafia sarebbe stato non so se più originale o più inutile. Di certo il Gianni non si metteva a discutere con me delle inchieste della Procura di Caltanissetta». Ma suo padre è stato un questore... «È andato in pensione a metà degli anni ’80, quando De Gennaro era un giovane funzionario e non ha mai avuto rapporti con lui».

E allora di che cosa discettava con De Gennaro? «In quella stagione noi parlavamo molto delle vicende di Webuild (De Gennaro è stato presidente di Eurolink, il consorzio guidato da Webuild incaricato della progettazione e costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, ndr). Lui era “nuovo” nella responsabilità di un’azienda. Mi chiedeva opinioni... Parlava con me di aziende, di organizzazione, di contratti, di persone, di comportamenti aziendali, di revisioni di modelli organizzativi». Ma quando le ha detto di mettere da parte il telefonino non ha trovato la cosa sospetta? «Per me non era strano che la conversazione con De Gennaro iniziasse dopo che lui mi aveva raccomandato di “levare il cellulare” o, come è successo quella volta, dopo che mi aveva invitato ad “andare fuori a fumarci una sigaretta”. Era una persona molto prudente e non era la prima volta che si comportava così». E su chi le chiese informazioni quel giorno? «Sarà stato qualcuno di Webuild». Purtroppo nessuno può più confermare questa versione.