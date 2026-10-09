È morto "l'Olandese volante": aveva 76 anni

È morto a 76 anni Federico l’Olandese Volante, storico dj, produttore e tra le voci più celebri della radiofonia italiana. All’anagrafe Frederick Van Stageren, olandese naturalizzato italiano, si è spento dopo essere stato ricoverato per alcuni giorni in terapia intensiva all’ospedale di Monopoli-Fasano, come comunicato da Radio Norba, emittente con cui aveva collaborato fino al 2024.

La sua carriera radiofonica era iniziata oltre cinquant’anni fa a Radio Montecarlo, per poi proseguire in alcune delle principali emittenti italiane, tra cui Rai Radio2, Radio 105, Rtl e R101. Infine era approdato a Radio Norba, diventando un punto di riferimento per generazioni di ascoltatori.

Nel 1983 aveva fondato, insieme ad altri celebri dj, la Band of Jocks, raggiungendo le classifiche con il brano "Let’s All Dance". Appassionato di musica e cultura radiofonica, era stato anche autore di diversi libri, tra cui "Radio Files - Storie di radio", pubblicato nel 2000, "Il principato - Storie di radio e rock’n’roll" e "Il cartello olandese".

Nel 2024 aveva salutato il pubblico al termine dell’ultima puntata di "Driving Time", il programma trasmesso su Radio Norba, con un messaggio diventato oggi particolarmente significativo: "Ci si vede, buona vita a tutti".

Profondo il ricordo della famiglia, che attraverso il suo profilo ufficiale lo ha descritto come un padre "unico, inimitabile", sottolineando come nessuna biografia possa raccontare pienamente ciò che ha rappresentato per i suoi cari.

Per permettere ad amici, conoscenti e ascoltatori di rendergli omaggio, è stata organizzata una veglia nel cimitero di Conversano. La cerimonia funebre si svolgerà invece a Milano la settimana successiva, con dettagli ancora da comunicare. La famiglia conclude il ricordo con parole che racchiudono la sua eredità: "La tua voce continuerà ad accompagnarci ovunque. The show must go on".