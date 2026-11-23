“Istruitevi perché avremo presto bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza”. Le parole di Antonio Gramsci, scandite con passione dalla voce fuori campo di Corrado Augias, a tratti affaticata, e poi accompagnate dall’abituale congedo dal pubblico, “alla prossima”, suggellano lo speciale con cui La7 dice addio stasera - nella ‘sua serata, il lunedì - al giornalista, morto il 19 novembre all’età di 91 anni.

Una puntata-testamento, pensata e costruita dallo stesso Augias pochi giorni prima di morire, che si apre con un intenso e serrato confronto con il presidente della Cei, Matteo Zuppi, sui temi del fine vita e sul senso stesso dell’esistenza. Nella puntata della Torre di Babele andata in onda due mesi fa, il decano del giornalismo e il prelato discutono a viso aperto, senza sconti né steccati, della dignità dell’uomo davanti alla morte: “un tema delicatissimo, che sento con particolare intensità data l’età avanzata e l’approssimarsi della fine naturale dell’esistenza”, sottolinea Augias, che - consapevole dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute - avrebbe poi scelto di interrompere le terapie per affidarsi alle cure palliative.

“Ho trascorso un lungo periodo in ospedale: ti tolgono il dolore con strumenti raffinati, ma passi giornate inutili attaccato a tubi e apparati, guardi il cielo fuori dalla finestra, la notte che arriva, poi l’alba, ti aspetta un’altra giornata solo a sentire i beep delle macchine. Non è vita, non è la vita che voglio vivere”, incalza il giornalista. La posizione della Chiesa, nelle parole di Zuppi, è che “dobbiamo saper proteggere la vita anche quando è debolissima”, “quando è appesa a un filo”, evitando sia l’“accanimento” sia l’“eutanasia”. In uno scambio il cui significato diventa ancora più forte, alla luce delle scelte fatte poi da Augias nelle ultime settimane di vita, il giornalista chiede ancora: “Eminenza Zuppi, lei riconosce a me il diritto di decidere, io da solo, con la mia lucida volontà finché dura, il momento in cui me ne voglio andare?”.

La risposta, pacata e sorridente, del presidente della Cei: “Io le direi: vieni qua, parliamo ancora un po’, abbiamo tante cose da dire, andiamo avanti. La prenderei per mano e le direi: per me lei è importante. Non la lascerei da solo. In quello c’è già tutta la risposta alla sua vera domanda: capire la grandezza della vita per poi affrontare il limite che c’è e che nessuno vuole cancellare”. E all’esempio di un amico di Augias che ha scelto di andarsene con la sedazione profonda, Zuppi chiarisce che “la sedazione profonda è qualcosa che la chiesa ammette”.

Ma al centro di ‘Corrado Augias - Saluto di un maestro’ non ci sono soltanto le grandi domande sulla vita e sulla morte. C’è anche la storia, la passione civile, l’impegno per la memoria: torna così una puntata del 2024 dedicata alla liberazione di Roma e all’arrivo degli americani, ospiti in studio, in due diversi momenti, Ezio Mauro e Ascanio Celestini. Sullo schermo si rincorrono le immagini in bianco e nero, le testimonianze di Mario Monicelli, Alberto Sordi, Giorgio Amendola, Roberto Rossellini, mentre Augias passeggia sull’Appia Antica a partire dal punto in cui il padre lo portò, il 4 giugno 1944, uno di quei momenti in cui “il compiersi della storia è evidente”.

Si rievoca l’arrivo dei carrarmati da cui i soldati statunitensi lanciano caramelle e chewing gum, si parla del valore della Resistenza, si torna all’eccidio delle Fosse Ardeatine: “Mio padre - racconta ancora Augias - mi portò qui pochi giorni dopo la Liberazione. Ricordo nitidamente che nell’aria rimaneva un sentore acido, perché i tedeschi prima di andare via avevano camuffato il fetore dei corpi scaricando due camion di immondizia davanti all’ingresso”.

In chiusura, la lettura di un passo di Guicciardini e la celebre citazione di Calamandrei, “la libertà è come l’aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”. Poi la speranza, che le puntate della Torre di Babele servano ad “accendere qualche fiammifero in qualche angolo meno rischiarato della storia”. Infine, fuori campo, l’audio di Augias con le parole di Gramsci e l’invito a non mollare. Il suo testamento culturale, affidato soprattutto ai giovani.