Luciana Littizzetto non perde occasione per criticare il governo Meloni. L’ultimo rimprovero? L’assegno destinato ai caregiver. In onda a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 22 novembre, la comica torinese nella la celebre “letterina” contesta il disegno di legge sul caregiver familiare.

“Abbiamo scoperto che i 500 milioni di euro destinati per i caregiver e per aumentare posti nelle RSA e le sovvenzioni a queste famiglie in difficoltà non ci saranno e allora io ho preparato una letterina destinata proprio ai caregiver e dice così“, l’esordio prima di iniziare: ”Cara e caro caregiver, cioè figlio che sei diventato padre di tuo padre oppure figlia che fai da mamma a tua mamma, marito che lavi tua moglie, moglie che imbocchi tuo marito. O ancora mamma che fai entrambi le cose per tuo figlio disabile. E poi fratello, sorella, zio, cugino, nipote che hai messo la tua vita in stand-by per assistere una persona che in famiglia non sta bene da tanto tempo. Lavoratore senza orario, senza diritti, senza stipendio e cara anche me… stavolta ci sono anch’io tra i mittenti della mia letterina. […] Teniamo insieme con amore, come possiamo, quello che la malattia di un familiare ha rotto, con giornate lunghissime. In Italia siamo 12 milioni e se un problema riguarda 12 milioni di persone dovrebbe essere la prima preoccupazione nazionale e invece il Governo ha detto basta […]”.

Finita qui? Niente affatto: “Lo Stato pensa sempre che tu stia cercando di fregarlo. Ti chiedono la certificazione che anticipa la certificazione precedente, devi andare all’ufficio B, poi all’ufficio A… caro caregiver, il decreto legge del Governo presentato dalla Ministra Locatelli ti ha umiliato: 400 euro al mese per 91 ore settimanali cioè circa 1 euro l’ora […]. Di solito si dice che i problemi non sono i soldi e invece qua no, sono proprio i soldi al limite dell’elemosina. Non tutti possono permettersi un badante e c’è solo una cosa peggiore di non dare i soldi. Non darli, fingendo di averli dati”.

Eppure la spalla di Fabio Fazio sembra dimenticare alcuni piccoli dettagli. Prima dell’attuale premier, infatti, il governo Conte introdusse sì ulteriori finanziamenti, così come il Governo Draghi lo incrementò ulteriormente - portando le risorse a 80 milioni annui nel 2022 e nel 2023 - ma in questi casi i finanziamenti non si traducevano in un assegno nazionale mensile individuale per ogni caregiver. Le risorse venivano infatti distribuite alle Regioni, che decidevano come utilizzarle.