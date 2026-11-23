Carlo Cottarelli si schiera nuovamente contro la patrimoniale. L’ex senatore del Partito Democratico aveva già spiegato a 4 di sera perché una misura di questo tipo sarebbe assolutamente deleteria per il Paese. Nel corso dell’ultima puntata de L’aria che tira, su La7, ha voluto ribadirlo.

“Questa è una proposta che secondo me tassa quello che è già stato tassato perché la ricchezza è frutto di un risparmio che è frutto di un reddito che è già stato tassato una volta - afferma Cottarelli -. Non mi è chiaro perché debba essere tassato qualcuno ancora una volta soltato perché ha risparmiato un certo reddito dopo che era stato già tassato”.

“Questa - prosegue - è una delle obiezioni: si scoraggia il risparmio, si induce chi guadagna tanto a consumare tanto. Questa cosa qui può essere giustificata nel senso che ci deve essere una redistribuzione. Ma la redistribuzione deve essere fatta a livello di tassazione del reddito: se l’aliquota di tassazione più alta in Italia è attulamente al 43%, spostiamola al 50% al di sopra dei 100mila, 150mila o 200mila. Questo uno può essere d’accordo o meno, però la capisco una cosa di questo genere. Quello che davvero non capisco è tassare due volte quello che è già stato tassato”, ha concluso.

Guarda l’intervento di Carlo Cottarelli a L’aria che tira su La7