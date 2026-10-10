Sallusti asfalta Conte, Schlein e Fratoianni con una sola mossa: "Ecco cosa non dice la sinistra"

Alessandro Sallusti a Realpolitik mette le cose in chiaro. Il limite della sinistra di oggi è che sa criticare ma non offrire soluzioni. Soprattutto sul piano economico che di fatto è il motore della politica: offrire risorse collettive per risolvere ciò che non va, dalla scuola alla sanità. E così il direttore di Libero dice ciò che in pochi hanno il coraggio di spiegare: "Non è attenzione che quello che stiamo vedendo è falso o che i problemi non esistono, certo che esistono una marea di problemi, questi e anche addirittura di più, ma qual è il limite, forse anche la fortuna di essere all'opposizione, di indicare il problema e non indicare la soluzione, o meglio la soluzione percorribile".

E ancora: "Perché stasera abbiamo sentito dire che servono 30 miliardi in più per la sanità, giustissimo, ma chi direbbe di no, servono un mucchio di soldi in più per la sanità, che poi servono un mucchio di soldi in più per trovare le case alla gente, è certo, vuoi che non sia vero, e poi servono un mucchio di soldi in più per abbassare il costo dell'energia, ma certo, è assolutamente vero, e poi servono un mucchio di soldi in più, ma il problema dell'opposizione è che non ci dice dove va a prendere sti cavolo di soldi, tutta questa marea di miliardi".