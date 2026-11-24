Bruno Vespa a tutto tondo. Ospite di Un Giorno da Pecora, il giornalista ammette: “Se è vero che Berlusconi aveva provato a portarmi a Mediaset? Prima lui e poi Piersilvio, con un’offerta molto generosa. Non siamo mai entrati in dettagli però, per un semplice motivo: io ho deciso di morire dove sono nato, in Rai”.

Intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli in occasione dell’uscita del suo ultimo libro Storia della seconda Repubblica, da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein (Mondadori), il volto di Porta a Porta e Cinque Minuti ripercorre i suoi esordi: “Ho preso per la prima volta il microfono in mano a 18 anni, ora ne ho 82. E finché il padre Eterno, e la Rai, me lo consentiranno…”

Poi non manca la stoccata al programma che fu di Sigfrido Ranucci: “Ho visto Report. Devo dire che hanno fatto quello che nemmeno Ranucci avrebbe fatto”. Cosa? “Due ore tirate contro Fratelli d’Italia ed il c.destra”. Dunque, per certi versi, pensa fosse meglio Ranucci? “Rispetto a ieri sera, sì”.

E sugli ascolti più bassi, “andiamo a guardare da dove si comincia, anche Ranucci aveva iniziato con ascolti bassi. Poi negli anni si cresce. E anche i conduttori attuali probabilmente cresceranno. Dal punto di vista politico però, per non farsi dire nulla, vanno oltre, diciamo così”. Infine il passaggio su Enrico Mentana che di recente ha ufficializzato il suo addio al TgLa7: “Deciderà lui dove andrà, non ne ho idea”