Mentre si attende l’autopsia, è Enrico Mentana a svelare nuovi dettagli sulla morte di Gianni De Gennaro. E lo fa in diretta al TgLa7, dove manda in onda un’intercettazione del 2025 di una conversazione tra il magistrato Gioacchino Natoli e l’ex capo della Polizia, allegata come indizio contro De Gennaro nella richiesta d’arresto fatta dalla procura di Caltanissetta e che riguarda l’indagine per i depistaggi sulla strage di via D’Amelio.

“A me quello che mi fa paura è che questi vogliono riscrivere la storia d’Italia senza sapere di che parlano”, è la frase. Nella conversazione tra Natoli e De Gennaro, non comprensibile in ogni sua parte, c’era anche l’ex prefetto Francesco Cirillo, che chiede chi è il procuratore ad occuparsi dell’indagine. “Salvo De Luca”, risponde Natoli. De Gennaro a quel punto chiede chi è e poi aggiunge: “A me quello che mi fa paura è che questi vogliono riscrivere la storia d’Italia senza sapere di che parlano”. E prosegue: “Quando ero funzionario di polizia... c’era questo, è che bisogna vedere il contesto in cui succede una cosa, il momento, il perché...”.