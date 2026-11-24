“Resistenza fino alla Liberazione”: torna a parlare Youssef Siher, il 30enne amministratore della pagina Instagram e del gruppo Telegram “Movimento 17 ottobre”, aperti dopo le devastazioni avvenute a Milano a metà ottobre. Il giovane, inizialmente accusato di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, ha pubblicato un post su Instagram. E a corredo ha scritto: “Ringraziamo tutte e tutti per il supporto e la solidarietà. La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l’oppressione. Non molliamo un millimetro”.

Dopo la decisione del gip di scarcerarlo lo scorso 28 ottobre, la procura di Milano ha deciso di non fare ricorso. Secondo la tesi dei pm, Siher avrebbe usato i suoi canali social per incitare altre persone a commettere reati contro l’ordine pubblico. Secondo la giudice per le indagini preliminari, invece, il 30enne non stava pianificando azioni violente né stava cercando di convincere altre persone a commetterle. Per la gip l’accusa di istigazione non è sostenibile innanzitutto perché da quanto ricostruito finora dall’indagine non emerge un pericolo concreto per l’ordine pubblico causato dalle azioni e dai messaggi di Siher, come richiede invece l’articolo 414 del codice penale, quello che disciplina il reato di istigazione a delinquere.