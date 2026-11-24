Com’è morto Gianni De Gennaro? Nella sua villa in Maremma sono state rinvenute alcune lettere, una indirizzata al procuratore di Caltanissetta, un’altra destinata alla pubblicazione, contenenti la sua versione dei fatti sull’inchiesta per il presunto depistaggio della strage di via D’Amelio. La Procura antimafia di Firenze ha aperto un fascicolo parallelo a quello di Grosseto, che indaga per istigazione al suicidio. Sequestrati anche due hard disk. E oggi si riunisce l’ufficio di presidenza della Commissione Antimafia: sul tavolo la possibilità di acquisire le lettere. In attesa dell’autopsia che dovrà chiarire le cause del decesso.

Se n’è discusso a Quarta Repubblica, con un ospite d’eccezione, cioè Bruno Vespa. Nicola Porro gli chiede: “Come si spiega questo gesto di De Gennaro?”. Il conduttore di Porta a Porta dà la sua lettura: “Ve lo spiego con la impossibilità di reggere alle accuse pesantissime della Procura, della magistratura, perché poi, insomma, anche l’ordinanza del GIP non è che sia così assolutoria. Nelle carte ci sono tutte le intercettazioni eccetera, e siccome lui non se la sentiva di affrontare un processo pesantissimo in cui probabilmente non aveva le risposte che voleva dare o che poteva dare ha preferito finirla. Perché dalle intercettazioni si capisce benissimo che ci sono delle cose che lui avrebbe avuto molta difficoltà di giustificare, questa protezione di Totuccio Contorno per esempio.

Protezione data, perché lui non parlasse con gli investigatori, poi questo è successo negli ultimi tempi perché lui ha scoperto di essere intercettato l’anno scorso sostanzialmente. Quindi lui, attraverso due suoi collaboratori, ma soprattutto un ex-poliziotto, un ispettore, lo mette alle costole di Contorno per costringerlo al silenzio. Il caso – spiega Vespa - scoppia ad Aprile dell’anno scorso, lì salta il tappo, quando scopre di essere intercettato”. Porro, allora, obbietta: “Ma perché un poliziotto si stupisce di essere intercettato?”. E Vespa spiega, alludendo a ingerenze esterne: “Non si aspettava che fosse al Centro Studi Americani, nella sua stanza hanno messo le microspie e perfino uno con l’esperienza di De Gennaro a questo non c’era arrivato. Lasciava il cellulare in stanza, non parlava, chiedeva al suo poliziotto storico di andare a fumare una sigaretta, nonostante questi non fumasse, per andare a parlare fuori. Lui non si aspettava le microspie dentro la stanza, al centro studi americani, là lui si trova completamente scoperto”.