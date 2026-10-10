Il fuorigioco di Wanda

Wanda Nara debutta come showgirl in Argentina nel 2005 e un anno dopo è già sulle copertine per una presunta liaison con Diego Armando Maradona. Da lì, vita e carriera si aggrappano saldamente al calcio. E ai calciatori. Sposa Maxi López, lo segue in Italia, poi passa al suo amico Mauro Icardi: stessa squadra, stesso campionato, cambio di calciatore. Per dieci anni è volto tv, imprenditrice e perfino manager del coniuge. Icardi è un marito ma pure un acceleratore di visibilità e, quindi, di liquidità: le nozze diventano il miglior curriculum per tv, social e riviste. Quando l’amore finisce, chiede un assegno di divorzio da 100mila euro al mese. Ma ieri il Tribunale di Milano l’ha messa in fuorigioco con un principio sacrosanto: lo squilibrio economico tra coniugi non basta, serve dimostrare che la differenza di reddito nasce dal sacrificio delle proprie aspettative professionali. Di sacrificio i giudici non hanno trovato traccia. Riconoscerle l’assegno sarebbe stato uno schiaffo alle donne che davvero chiudono le proprie ambizioni nella naftalina. Quelle di Wanda sono state nozze di platino (non per la durata ma per la redditività). Stavolta ha perso la partita.