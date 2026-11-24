“La fama è irresistibilmente comica”. A dirlo è Fausto Brizzi, marito di Silvia Salis. “Sto scrivendo una cosa su questo tema. Quando vado agli eventi con Silvia su quasi tutti i pass c’è scritto Salis. Oppure ‘Salis più uno’. A volte ‘Fausto Salis’ addirittura. Agli eventi ufficiali sono al tavolo con le mogli. Perché c’è ancora tanto patriarcato nella politica, tanti dei sindaci, dei politici, dei ruoli apicali purtroppo sono ancora di genere maschile, quindi spesso capitano eventi in cui Silvia è al tavolo con gli uomini e io al tavolo con le donne”.

Intervistato da Chi, il regista e sceneggiatore spiega anche perché il figlio, Eugenio Salis, porta il nome della mamma: “C’è una legge che lo permette. Non è stata una scelta del tipo ‘meglio questo cognome o quell’altro’, semplicemente bisogna dare l’esempio. Non c’è quasi nessuno che lo fa, le percentuali di chi sceglie il cognome materno sono ridicole, e forse molte lo scelgono perché magari il maschile non c’è, per un abbandono, o una morte. È una scelta che quasi non esiste, invece secondo me è importante. Non vedo perché dare il cognome paterno debba essere automatico. La verità è che alla fine si dovrebbe arrivare a un 50/50″.