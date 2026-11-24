A L’aria che tira, su La7, si parla della Manovra finanziaria e, in particolare, dei soldi destinati alla sanità. A dibattere sul tema, nello studio di David Parenzo, ci sono Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, e Claudio Borghi, senatore della Lega.

“Qui davanti ho una tabella fatta da Gimbe, lo portate sempre in palmo di mano, è molto vicino alla sinistra. Mi dice che in 10 anni sono stati tagliati 37 miliardi alla sanità, questi 37 miliardi li hanno tagliati tutti governi di sinistra. Ma come mai? Ma come mai si sveglia adesso?”, attacca Borghi.

“Monti, Letta, Renzi, Gentiloni… io non lo so, va bene tutto… ma questo governo li ha sempre dati i soldi alla sanità. Certo che ce ne vorrebbero di più. Se potessi andare dai vostri amici in Europa a dire ‘bisogna spendere di più per le armi o per la sanità?’, io direi per la sanità, sono d’accordo. Però hanno scelto così. Anche lei - dice Borghi a Proietti - telefoni ai suoi europarlamentari e dica ‘scusi europarlamentare del Pd, perché avete scelto di far comprare armi e non sanità?’ e poi vedete che andremo tutti d’accordo”, conclude il senatore.

Guarda l’intervento di Claudio Borghi e Stefania Proietti a L’aria che tira su La7