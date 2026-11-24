Enrico Mentana prossimo volto di Tv8? È questa l’indiscrezione lanciata da HuffPost e Repubblica, secondo cui il giornalista diventerebbe direttore responsabile del telegiornale di Tv8, il canale in chiaro di Sky Italia. La nuova avventura di Mentana dovrebbe cominciare dopo Natale e non si limiterebbe alla conduzione del tg. Stando a quanto riportato, infatti, il direttore del tg La7 condurebbe anche un programma di approfondimento dal lunedì al venerdì, che andrà in onda nella stessa fascia di Otto e mezzo, alimentando le voci di una sfida diretta con Lilli Gruber. La trattativa tra Mentana e Sky non sarebbe ancora conclusa, ma sarebbe a buon punto.

Secondo le stesse indiscrezioni, il giornalista potrebbe portare con sé Alessandra Sardoni e Luca Celata. La prima potrebbe avere un programma tutto suo, il secondo condurrebbe il Tg8 nel weekend.

Al momento, comunque, l’unica certezza resta l’addio del conduttore a La7, il prossimo 23 dicembre. Lo stesso Mentana, infatti, ha commentato con ironia le voci circolate nelle ultime ore. “Oggi ho letto molte notizie sul mio futuro... alcune del tutto nuove anche per me!” - ha scritto sul proprio profilo Facebook -. A presto per mettere le cose in chiaro, fuori dai pettegolezzi”. Poco dopo, ha pubblicato la locandina del film di Ficarra e Picone ‘Il 7 e l’8′, giocando sull’ipotesi di un passaggio da La7 a Tv8.