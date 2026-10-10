Greta Thunberg, il delirio a Napoli: "Fascisti, Cpr campi di concentramento"

"Anche se la popolazione italiana ha dimostrato di essere dalla parte della Palestina, dalla parte dei palestinesi e contro il genocidio, sappiamo che ancora oggi questo Governo, fascista, continua a essere complice diretto, autore diretto, di politiche sistemiche volte alla completa deumanizzazione delle persone che provano ad attraversare il Mediterraneo: questa deumanizzazione passa attraverso la costruzione dei Cpr che sono dei veri e propri campi di concentramento". Lo ha detto l'attivista Greta Thunberg, sul palco del Marea Village a Napoli.

"Il mio messaggio ai giovani è di non avere paura di essere arrabbiati, bisogna canalizzare la propria rabbia e il proprio disappunto e utilizzare quella rabbia per riprendersi ciò che di diritto spetta alle nuove generazioni", aveva detto l'attivista svedese, in conferenza stampa a Napoli a margine di un appuntamento dal titolo "Contro militarismo e genocidio, per un manifesto di resistenza e libertà nel Mediterraneo", organizzato nell'ambito del Marea Village al Parco San Laise, ex base Nato.

"La mia generazione - aveva proseguito l'ambientalista - ha visto in prima persona gli effetti di quello che accade dal punto di vista climatico e ambientale ma si è sentita dire, da chi ha provocato quei disagi e problemi, che bisognava costruirsi un futuro. In quel momento, chi diceva questa cosa, il futuro lo stava rubando".